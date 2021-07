Ausreißer-Pony nach Aufruf in OTZ wieder auf der Koppel

Hohenleuben. Eine Frau hat den Besitzern aus Hohenleuben den entscheidenden Tipp gegeben.

„Wir haben Dieske wieder“, lautet die frohe Nachricht, die Nicole Pöche im sozialen Netzwerk Facebook verbreitet hat. Sie meint damit Dieske, das ausgebüxte Shetlandpony ihres Vaters Frank Gotthardt aus Hohenleuben.

Drei Pferde waren ausgebrochen

Am Samstag waren drei Pferde aus der Koppel ausgebrochen. Zwei konnten schnell eingefangen werden. Nur Dieske hatte sich wohl dazu entschieden, noch einen Ausflug zu unternehmen. Verzweifelt haben die Besitzer gesucht, unterstützt von Feuerwehren und einer Hundeführerin. Vergeblich. Am Montag dann kam die Bitte an uns: „Könnt ihr uns helfen?“, schrieb uns Nicole Pöche. Umgehend haben wir über das verschwundene Tier berichtet, online und in der gedruckten Zeitung. Am Dienstag schließlich die Erlösung: Am Morgen „rief mich eine Frau an, die den entscheidenden Tipp gegeben hat. Mittag haben wir sie gefunden, wir sind so glücklich“, freut sich Nicole Pöche und sie schreibt weiter, dass sie sich tausendmal bedankt, weil wir die Suche unterstützt haben.

Fünf Kilometer von Koppel entfernt

Dieske hat einen Spaziergang unternommen und konnte schließlich fünf Kilometer von ihrer Koppel entfernt, auf einem Berg, schließlich eingefangen werden.

Überschwänglich bedanken sich die Besitzer, weil sie sich so freuen, dass sie ihr geliebtes Pony nach Hause holen konnten. „Dank der unermüdlichen Hilfe von Bekannten, Freunden und Familie, dem schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Hohenleuben und Steinsdorf und der telefonischen Benachrichtigung einer Bürgerin aus der Umgebung konnten wir mit Katja Culbertsons Spürhund Apple Pie die Suche nach Dieske erfolgreich beenden“, so Pöche und weiter: „Wir danken allen, die uns Hilfe angeboten haben, die mit uns gehofft haben und die uns mit ihrer schnellen Hilfe Hoffnung und Zuversicht gegeben haben.“