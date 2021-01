Auto brennt in der Innenstadt von Zeulenroda

Die Kameraden der Zeulenrodaer Feuerwehr haben am Freitag einen Fahrzeugbrand in der Innenstadt von Zeulenroda-Triebes gelöscht.

In der Innenstadt von Zeulenroda brannte aus noch unbekannter Ursache am Freitag in der Ludwig-Jahn-Straße ein Auto. Die Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda rückte 18.43 Uhr aus, um den Brand zu löschen. „Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden unter schwerem Atemschutz konnte ein Übergreifen auf das nebenstehende Wohnhaus verhindert werden“, sagt der Einsatzleiter und Wehrführer der Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda, Christian Komorowski. Der Fahrzeugbrand habe schnell gelöscht werden können. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr und 15 Feuerwehrleute. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.