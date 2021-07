Die Mitglieder der Einsatzabteilung der Stützpunktwehr wurden am Donnerstagabend zur einer Feuerwehrübung in die Grüna gerufen. Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen, den Hang hinuntergestürzt und der Fahren wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Weitere Fotos unter: www.otz/diaschau.de