Bangen um das Ansehen der Stadt

Das Beste wird wohl sein, sich auf das Konzert am Sonnabend zu freuen und einfach mal die ganzen fast unrealistischen Streitereien im Hintergrund auszublenden. Bleibt eigentlich nur den Besuchern ein schönes Konzert zu wünschen und dass sie alle Zeulenroda-Triebes in bester Erinnerung behalten. Wenn das auch fast ein bisschen makaber klingen mag. Schließlich haben wir alle unseren Teil in Form der Steuerabgaben dazu beigetragen, dass zum einen der Masterplan rund um die Talsperre Zeulenroda auch mit der Seestern Panorama-Bühne Gestalt annehmen konnte und dass wir jährlich tausende Gäste in der schönen Stadt begrüßen können. Das die ganze Sache am Ende so ausartet, hat wohl 2012, als die Talsperre vom Trinkwasserschutz genommen wurde und für die touristische Vermarktung freigegeben wurde, keiner auch nur erahnt. Voller Euphorie und Zuversicht ist man damals ans Werk gegangen. Was geblieben ist, sind immense Steuerzuschüsse für die touristische Entwicklung seitens des Landes Thüringen und der Europäischen Union. Schuldzuweisungen, woran es nun wirklich liegen mag, dass zwei nicht unerhebliche Parteien sich nicht mit Respekt und ausreichendem Verständnis begegnen können, möchte ich mir verkneifen. Doch erinnert mich dieser Wirrwarr allzu sehr an den berühmten Maschendrahtzaun von Stefan Raab im Jahr 2000. Schade nur daran ist wie das Ansehen der Stadt beschädigt wird.