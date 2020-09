Bauarbeiten in Zeulenroda–Triebes noch bis Ende November

Die Stadtverwaltung Zeulenroda–Triebes informiert über umfangreiche Bauarbeiten: Noch bis voraussichtlich 22. November werden im Bereich Hohe Straße (Kreuzung zur Dr.-Stemler-Straße) bis in die Seelingstraße (Teichstraße) die Hauptgasleitung sowie die Gashausanschlüsse erneuert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus diesem Grund muss der Bereich in mehreren Bauabschnitten für den Gesamtverkehr gesperrt werden. Mit Baubeginn ist die Kreuzung Hohe Straße/Dr.-Stemler-Straße gesperrt. Die Zufahrt zur „Stemlerstraße“ oberhalb der Hohen Straße sei eingeschränkt möglich. Entsprechend des Baufortschrittes ist die Zufahrt in die Flur Oeltzsch aus Richtung Seelingstraße bzw. aus der Hohen Straße möglich. Die Bushaltestelle in der Hohen Straße werde in die Teichstraße verlegt. Die Buslinien fahren hierzu über die Speichergasse in die Teichstraße, im hinteren Teil der Teichstraße sei eine Einbahnstraßenregelung angeordnet.