Ein hebe-Lift garantiert nun auch die Beförderung der behinderten Schüler in das erste Geschoss der Triebeser Grund- und Regelschule.

Zeulenroda-Triebes. Eine der modernsten städtischen Schulen von Zeulenroda-Triebes soll die Kresse-Regel- und Grundschule sein. Das gilt jetzt jedenfalls für den Sanitärbereich, dem behindertengerechten Zugang und auch ein bisschen für die Atmosphäre. Schließlich war ein lebensfroher Farbanstrich in Teilen der Schule inklusive.

In Triebes sind Baumaßnahmen abgeschlossen

