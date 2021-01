Bei Drogenfahrt in Zeulenroda-Triebes erwischt

Zeulenroda-Triebes. Am Mittwoch, dem 6. Januar, gegen 20.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Ernst-Thälmann-Straße in Zeulenroda-Triebes einen 33-jährigen Autofahrer. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. red