Beim Zipfelmützenlauf geht Herz vor Wettbewerb

Sonntagmorgen im Dezember. Der Himmel ist grau und es beginnt immer wieder zu regnen. Es gibt vermutlich freundlichere Mage für einen Zehn-Kilometer-Lauf. Aber die Stimmung bei Gudrun Besser aus Auma und Beate Drechsler aus Hohenleuben ist bestens. „Das ist doch eine prima Möglichkeit, um vor den Feiertagen noch mal etwas für das gute Gewissen zu tun“, sagt Beate Drechsler und holt ihre Nordic-Walking-Stöcke aus dem Kofferraum.

Sportlicher Ehrgeiz steht heute an zweiter Stelle

Gudrun Besser (links) und Beate Drechsler starten mit den Nordic-Walkern. Foto: Norman Börner

Vor der Heimstätte des Turnvereins Weißendorf treffen sie auf ihre Freundin Birgit Käßner. Es wirkt fast wie ein kleines Familientreffen. Und spätestens als in der Turnhalle dutzende Männer, Frauen und Kinder mit Weihnachtsmannmützen auf dem Kopf vor dem Laufen Plätzchen und Glühwein verputzen, wird klar: Beim Zipfelmützenlauf geht es heute mal nicht um den sportlichen Ehrgeiz. Hier feiern die Lauffreunde aus dem Umfeld des Turnvereins Weißendorf und des Weidatal-Marathons ihren gemeinsamen Jahresausklang.

Spenden gehen an Elterninitiative für krebskranke Kinder

„Heute kann jeder mitmachen. Ganz ohne Anmeldung und ohne die Stoppuhr im Hinterkopf“, sagt Organisator Torsten Jung, während er den Glühwein auffüllt. Seit einigen Jahren treffen sich die Sportfreunde immer im Dezember zu einem letzten Lauf des Jahres. Ebenfalls Tradition ist es dabei, Geld für einen guten Zweck zu sammeln. In diesem Jahr sollen die Spenden an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena gehen. Dafür hat sich Torsten Jung mit Uwe Hager abgesprochen, der jedes Jahr gemeinsam mit Jeannette Völker den Spendenlauf in Zeulenroda auf die Beine stellt. „Wir werden unsere Spendensumme dort dazu geben“, sagt Torsten Jung.

Ein Lauf der Generationenvielfalt

Familie Ludwig nimmt mit drei Generation am Zipfelmützenlauf teil. Foto: Norman Börner

Wer sich vor dem Start in der Turnhalle umschaut, dem fällt das bunte gemischte Teilnehmerfeld auf. An einem Tisch sitzen Christina, Eileen, Megan und Meddox Ludwig. In der Reihenfolge 62, 45, zwölf und neun Jahre alt. „Die Teilnahme am Zipfelmützenlauf ist bei uns zu einer Tradition geworden“, sagt Eileen Ludwig. Mutter und Tochter sind ohnehin begeisterte Läufer. Jeden Sonntag machen sich die beiden in die Spur. „Laufen ist für uns super, um den Kopf frei zu bekommen und gemeinsam etwas als Familie zu unternehmen“, sagt sie. Die Leute beim Zipfelmützenlauf seien dabei ebenfalls fast so etwas wie eine erweiterte Familie. Weil jeder jeden kennt und das Tempo heute moderat ist, habe man viel Zeit über die Erlebnisse des Jahres zu sprechen.

Kurz nach 9.30 Uhr fällt dann der Startschuss. Die Nordic-Walker und die Läufer machen sich auf und nehmen die zehn Kilometer lange Strecke in Angriff. Helfer kümmern sich am Bio-Seehotel um die Verpflegung. Später kehren die Läufer erschöpft aber glücklich wieder in der Turnhalle ein und stoßen auf ein weiteres Jahr mit guten Freunden und flotten Sohlen an.