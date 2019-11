Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bernd Grimm ist Ehrenstadtrat von Berga

Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos) hat in der jüngsten Stadtratssitzung Bernd Grimm (Linke) zum Ehrenstadtrat von Berga ernannt. Grimm habe über 25 Jahre engagiert in dem Kommunalparlament gewirkt und als Fraktionsvorsitzender Verantwortung übernommen, so das Stadtoberhaupt. „Berga hat durch Sie viel Gutes erfahren“, sagte Beyer. Grimm bedankte sich für die Ernennung und sagte, dass er seine neue Rolle würdig repräsentieren wolle.

Fast 200.000 Euro weniger können investiert werden

In einer kurzen Sitzung hat der Bergaer Stadtrat zudem einstimmig drei Beschlüsse gefasst. Wichtigster Punkt dabei war eine Vorlage, die endgültig den Weg zu einem rechtskräftigen Haushalt für das laufende Jahr ebnen soll. Kurz vor der Sitzung sei in der Stadtverwaltung ein Bescheid eingegangen, der die Bedarfszuweisung des Freistaats Thüringen an die Stadt Berga auf 783.544 Euro beziffert, so Beyer. Ursprünglich sei man in Berga von einer Summe von 1.093.100 Euro ausgegangen.

Um diese Lücke im Haushalt zu schließen, haben die Stadträte einen Sperrvermerk über 190.480 Euro beschlossen. Dies bedeutet konkret, dass diese Summe nicht für Investitionen und andere Ausgaben zur Verfügung steht. Die zuständige Kommunalaufsicht habe dem Sperrvermerk bereits zugestimmt.

Weitere rund 119.000 Euro an Ausgaben sollen durch Mehreinnahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Darunter fallen höhere Einnahmen durch Steuern und Zuschüsse, aber auch der Verkauf eines ausgedienten Fahrzeugs des Bauhofs.

„Wir kriegen den Haushalt jetzt rund“, sagte Heinz-Peter Beyer. Nun sollen nach Möglichkeit Haushaltsreste gebildet werden, mit denen im kommenden Jahr Baumaßnahmen oder Beschaffungen finanziert werden sollen.

Flutschäden in Obergeißendorf werden beseitigt

Zum anderen wurden die Planungsleistungen für die Beseitigung von Flutschäden in Obergeißendorf an das Ingenieurbüro Joachim Fischer vergeben. Die Planer aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf erhalten für die Leistung 83.701 Euro. Das Ingenieurbüro war bereits 2013 mit den Planungen beauftragt worden. Nachdem die Baumaßnahme durch die zuständigen Behörden im August 2018 bewilligt wurde, musste die Ausschreibung noch einmal überarbeitet werden. „Wir sind froh, dass es nun losgehen kann. Es ist einer der letzten Punkte, die noch gemacht werden müssen“, sagte Stadträtin Eveline Lippold (FWG).

Schließlich brachte der Stadtrat eine neue Hundesteuer-Satzung auf den Weg. Entsprechend eines Landesgesetzes wurde neu festgelegt, welche Hunde als gefährlich gelten. Weiterhin muss in Berga keine Hundesteuer mehr für Therapiehunde gezahlt werden.