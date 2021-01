Bernsgrün: Familienwinterwanderung fällt aus

Die für Sonntag, 17. Januar, geplante 18. Familienwinterwanderung in Bernsgrün fällt aus. Der Feuerwehrverein Bernsgrün als Veranstalter bedauert die Absage, zumal die Bedingungen zum Winterwandern jetzt optimal sind und sie auch in diesem Jahr gerne die langjährige schon traditionelle Wanderung durchgeführt hätten. Aber die zurzeit geltenden Regeln zur Pandemieeindämmung lassen das nicht zu. Die traumhafte Winterlandschaft in Wald und Flur um den verschneiten Ort Bernsgrün kann man in diesen Tagen aber auch allein oder in Familie genießen.