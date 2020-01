Die Bernsgrüner Landfrauen erinnern sich gerne an die Fahrt in einem urigen Triebwagen durch die Vogtlandstadt Plauen im August 2017.

Bernsgrüner Landfrauen blicken zurück

Rückblickend auf das vergangene Jahr stellten die Bernsgrüner Landfrauen fest, dass es wieder ein gutes Jahr mit vielfältigen und abwechslungsreichen Veranstaltungen gewesen sei.

Vereinsvorsitzende Jutta Riedel ließ das alte Jahr noch einmal Revue passieren und erinnerte an interessante Reisevorträge, an eine Wanderung im Pöllwitzer Wald, eine gemeinsame Ausfahrt zum Probsthof und der Straußenfarm, an tiefsinnige Gedichte und Geschichten aus Tansania, an einen Schlemmernachmittag und die besinnliche Adventsfeier.

Bernsgrüner Landfrauen tauschen nun Bücher

Und natürlich sei 2019 die Gestaltung der Osterkrone wieder der absolute Höhepunkt gewesen. „Auf dem neuen größeren Stellplatz konnten wir noch mehr von unseren Ideen tatkräftig verwirklichen. Nochmals Dank an alle Mitwirkenden für diesen wiederum gelungenen Kraftakt“, so Riedel.

Nicht nur in Worten wurde zurück geblickt. Landfrau Gabriele Wetzel zeigte ihre Fotoaufnahmen der Landfrauenveranstaltungen des vergangenen Jahres sowie Höhepunkte vom aktiven Vereinsleben seit dem Jahr 2012.

Neu im alten Jahr sei die Einführung einer Bücherkiste gewesen, in der die Frauen ihre ausgelesenen Bücher anderen zum Lesen zur Verfügung stellen könnten. Diese Tauschbörse habe sich bewährt und werde intensiv und gerne genutzt, hieß es.

Kreisvereins-Jubiläum soll im März gefeiert werden

Jutta Riedel gab zudem schon ein paar Ausblicke auf die Bildungsveranstaltungen im neuen Jahr. So seien unter anderem ein Reisevortrag über die USA, eine Wanderung zur Burgruine Reichenfels, der „Besuch“ von weißen Igeln und natürlich die Ausgestaltung des Platzes neben dem Vereinshaus mit der Osterkrone fest eingeplant.

Auch zum 25-jährigen Jubiläum des Kreisvereins der Landfrauen im März in Hohenölsen wollen die Bernsgrüner Landfrauen stark vertreten sein.