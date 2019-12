Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berufsschüler aus Zeulenroda: Spenden brauchen ein Gesicht

Einem vollen Bauch werden ja viele Dinge nachgesagt. Ein spanisches Sprichwort lautet beispielsweise: „ Voller Bauch, glückliches Herz“. Aber erhöht ein gefüllter Magen auch die Spendenbereitschaft? Einen Versuch ist es wert, dachten sich vielleicht die Schüler und Schülerinnen der Erzieherklasse am Staatlichen Berufsbildungszentrum in Zeulenroda-Triebes. Sie haben sich in diesem Jahr überlegt, einen Kuchenbasar zu veranstalten, um Geld für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz zu sammeln. „Wir wollten als Schule gemeinsam etwas Gutes tun“, sagt die angehende Erzieherin Anna Steffek.

Fast 60 Prozent der Deutschen spenden zu Weihnachten

Und damit sind sie nicht allein. Eine repräsentative Studie zeigt, dass fast 60 Prozent der Deutschen zur Weihnachtszeit spenden. Dennoch setzt sich in diesem Jahr ein Trend fort: So spenden immer weniger Deutsche, doch das Gesamtniveau bleibt annäherend gleich. Der Deutsche Spendenrat erwartet, dass das Spendenvolumen für das gesamte Jahr 2019 wieder bei deutlich über 5 Milliarden Euro liegen wird.

Nach wie vor gibt die Generation 70-Plus am meisten. Ihr Anteil am Gesamtspendenvolumen stieg sogar deutlich von rund 35 Prozent auf knapp 41 Prozent. Dafür nahm der Anteil der Spender in den ohnehin unterrepräsentierten Altersgruppen bis 29 Jahren und 30 bis 39 Jahren weiter ab. Woran könnte das liegen? Wir haben bei den Schülern nachgefragt, ob sie zu Weihnachten spenden? Was hindert sie eventuell daran?

Vertrauen in Personen und Projekte spielt wichtige Rolle

Für Adrian Hüttner gehört das Spenden zu Weihnachten einfach dazu. „Ich mache es seit einigen Jahren so, dass ich kein Geld für Silvesterknaller ausgebe und das Geld lieber einem guten Zweck zukommen lasse“, sagt er. Dabei verlässt er sich auf persönliche Kontakte. So steckt er sein Geld immer bei seiner Friseurin in die Spendendose, die jedes Jahr ein anderes soziales Projekt auswählt. „Ich weiß, dass sie sich Gedanken macht und ich mich darauf verlassen kann, dass das Geld in ein gutes Projekt fließt“, sagt er.

Vertrauen spielt für die Spendenbereitschaft eine große Rolle. Viele potenzielle Spender hemmt die Angst, dass ihre Spende nicht effizient genutzt werden würde oder diese nicht ihrem eigentlichen Zweck zugeführt wird. „Bei vielen Organisationen hast du keine Rückmeldung, was mit dem Geld wirklich passiert“, fasst Mitschülerin Michelle Metener ihre Bedenken zusammen.

Spendenverhalten junger Menschen hat sich verändert

Das Verbraucherministerium empfiehlt daher, bei einem gedruckten Spendenaufruf nach einer gültigen Adresse oder im Internet nach einem Impressum zu schauen. Fehlen diese, ist Vorsicht geboten. Auch sollten in einem Spendenaufruf Zahlen und Fakten zum Hilfsprojekt genannt werden. „Aber so etwas lässt sich ja heute auch leicht fälschen“, sagt Michelle Metener. Bei der jungen Generation könnte laut Deutschem Spendenrat auch ein verändertes Spendenverhalten eine Rolle spielen. So würden sie mitunter Spenden weniger als Unterstützung einer gemeinnützigen Organisationen verstehen. Sie gäben ihr Geld zum Beispiel für die Finanzierung von Geschäftsideen über Crowdfunding im Internet aus.

Kinderhospiz setzt auf persönliche Komponente

Lutz Schulz vom Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz setzt auf eine bestimmte Strategie. „Es ist wichtig, Gesicht zu zeigen“, sagt er. Deswegen lasse er sich bei jeder noch so kleinen Sammelaktion persönlich blicken. Auch um den Menschen zu zeigen, dass jeder Cent zählt. „Für uns ist die Weihnachtszeit die wichtigste Zeit des Jahres“, sagt er. Über eine Millionen Euro kamen im vergangenen Jahr im Rahmen der Spendenaktionen zu Weihnachten zusammen. „Das Vertrauen der Menschen in unsere Organisation, stützt sich vor allem auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Die ist besser, als jeder Flyer“, sagt er.