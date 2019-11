Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besonderes Projekt bringt Abwechslung und Aufregung

Es war schrill, laut und für die Beschäftigten der Vogtlandwerkstätten Naitschau ebenso wie für die Zuschauer, ein durchaus ungewöhnliches Theaterprojekt. „Schuule: Erste Lektion“ wurde von den beiden Künstlern und Projektleitern, Susann Maria Hempel und Cassio Diniz Santiago, zusammen mit zwölf Akteuren aus den Vogtlandwerkstätten Naitschau zur Aufführung gebracht. Träger des Projektes ist der Diakonieverein Carolinenfeld. Gefördert wird es durch die Aktion Mensch und durch den Landkreis Greiz.

Projektleiter kommen aus Greiz

Seit einem Jahr wurde für das Theaterstück „Schuule: Erste Lektion“, geprobt und so war es kaum verwunderlich, dass die Laienschauspieler an diesem Nachmittag zur Aufführung vor ihren eigenen Kollegen mächtig aufgeregt waren. Mit verschiedenen Gesten und Übungen stellten sie Unterrichtsfächer wie Ethik, Kunst, Mechanik, Astronomie, Heilkunde, Alchemie, Geschichte und intergalaktische Forschung und weitere, nach.

Laienkünstler stellen mit Gesten und Körpereinsatz Fächer nach

Mal waren die Darsteller völlig überdreht, tanzten nach lauter rockiger Musik, mal waren sie als leise Schauspieler unterwegs und zeigten mit Gesten und Körpereinsatz, welches Unterrichtsfach sie gerade darstellen wollen. Eine große gelbe Ampel unterlegt mit einem schrillen Klingelton, läutete jede einzelne Unterrichtsstunde ein.

Kampfkunst, Mechanik, Heilkunde und mehr

So wurde die Kampfkunst durch einen Schauspieler nachgestellt, indem er mit den typischen Bewegungen dieses Sportes über die kleine Bühne lief. Diese Übung zählte noch zu den leichten Darstellungen, die auch die Gäste erraten konnten ebenso wie Heilkunde. Schwieriger wurde es dann für die Menschen mit Behinderung in den Fächern intergalaktische Forschung oder dem zweiten Teil der Alchemie. Bei der Mechanik wurde eine Dampfmaschine durch ein stetig wiederkehrendes Tuckern, nachgestellt durch einen Beschäftigten, der in die Rolle des Schauspielers geschlüpft ist. Gut eineinhalb Stunden dauerte das „Schuule“-Projekt. Die Zuschauer waren schon ganz schön gefragt, mussten genau aufpassen, um das Gebiet, das Genre, das dargestellt wurde, zu erraten. Schließlich hatte das Publikum vor der Theateraufführung kleine Schulhefte bekommen, indem sie ihre Fragen hätten aufschreiben können. Für die Beschäftigten der Vogtlandwerkstätten in Naitschau manches Mal ein schweres Unterfangen.

Die Darsteller fühlten sich wohl dabei, als Schauspieler im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Die aus Greiz stammende Regisseurin Susann Maria Hempel hat ihre eigenen Lebenserfahrungen bei der Konfrontation mit der Mechanik, der Kampfkunst, der Heilkunst und in den anderen Bereichen gemacht und in das Theaterstück einfließen lassen. Die Laienschauspieler haben es nach ihrem Wissensstand und ihrem Können versucht umzusetzen.

Susann Maria Hempel und Cássio Diniz Santiago führten gemeinsam Regie in dem Theaterprojekt. Beim Theaterherbst in Greiz und in der Berliner Akademie der Künste wurde das Stück erfolgreich aufgeführt. Susann Maria Hempel studierte Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität in Weimar und hat als Film- und Hörspielmacherin im In- und Ausland bereits Erfolge feiern können.