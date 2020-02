Sabine Casper hat 30 Jahre den Tourismus in der Region geformt. Jetzt geht sie in den Ruhestand

Zeulenroda-Triebes. Mit der Talsperre Zeulenroda, ein Kleinod, war Sabine Casper maßgeblich an der Entwicklung des Tourismus in der Stadt Zeulenroda-Triebes beteiligt. Ihr „Baby“, wie sie es nennt, hat nun Laufen gelernt und sie geht mit einem guten Gefühl in den Ruhestand.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beträchtlichen Teil zur Tourismusentwicklung beigesteuert

30 Jahre hat Sabine Casper die Entwicklung des Tourismus für die Region und später in Zeulenroda-Triebes nicht nur begleitet, sondern maßgeblich mit gestaltet. Auch wenn Frauen nicht gerne über ihr Alter sprechen, bei der Chefin der Touristinformation Zeulenroda, die eine gebürtige Karpfenpfeiferin ist, scheint der Stolz auf die ganz persönliche berufliche Entwicklung zu überwiegen. Am Mittwoch wird sie 63 Jahre alt und sagt: „Mein Baby ist gewachsen und kann jetzt schon gut alleine auf eigenen Beinen stehen. Ich gehe mit einem guten Gefühl in Rente“. Sabine Casper hat am Freitag ihren letzten Arbeitstag.

Die Redaktion blickte mir ihr gemeinsam auf die zurückliegenden Jahrzehnte und die Gegenwart.

Frau Casper, Sie sind seit 30 Jahren eng mit dem Tourismus in der Stadt verbandelt. Wie kam es dazu?

Nach dem Studium von 1975 bis 1980 in Leipzig bis ich als Diplomkulturwissenschaftlerin zurück nach Zeulenroda gekommen. 1990 wurde ich Abteilungsleiterin für Kultur, Sport und Dienstleistungen im FDGB-Ferienheim Zeulenroda, welches damals noch mit 1100 Betten im Sommer und im Winter voll belegt war.

Was passierte in den Wendezeiten mit dem „Aushängeschild“ der Stadt?

Das Hotel Talsperre wurde verpachtet und später verkauft. Ende Mai 1997 wurde das Insolvenzverfahren gegen den Hotelbetrieb eröffnet. Ende Juni 1997 wurde das Waikiki eröffnet. Der ursprüngliche Plan – das Hotel für Busreisen und Übernachtungen für das Erlebnisbad zu nutzen, ging nicht mehr auf. 1999 erwarb Hans B. Bauerfeind das Hotel. Danach durfte ich in der ersten Zeit am Projekt Seehotel zusammen mit ihm und seinen Beratern mitarbeiten.

Sie übernahmen dann die Geschäftsstelle des Thüringer Tourismusverbandes?

Das war am 1. November 2000. Ich war hier ehrenamtliches Vorstandsmitglied und bewarb mich für die freigewordene Stelle. Zehn Jahre habe ich die Geschäftsstelle des Thüringer Vogtland Tourismus (anfangs Fremdenverkehrsverein Vogtland Ferienland Thüringen) geleitet. Das war eine spannende Zeit. Wir haben die Vermarktung umstrukturiert und den neuen Erfordernissen angepasst.

Wie entwickelte sich der Tourismus in Zeulenroda?

2004 fusionierten der Thüringer Vogtland Tourismus und der Tourismusverband Ostthüringen und nahmen ihren Sitz in Zeulenroda in der Schuhgasse. Damals haben wir erste Beziehungen zum Tourismusverband Vogtland angekurbelt. 2005 wurde in Gera der Vertrag für eine länderübergreifende touristische Kooperation von Vertretern des Sächsischen Tourismusverbandes und auf Thüringer Seite durch Frank Steinwachs und mich unterschrieben.

Ihre Aufgaben änderten sich, Sie übernahmen eine Arbeit in der Stadtverwaltung Zeulenroda.

Mit der Entwicklung um die Talsperre Zeulenroda wurde die beim Tourismusverband angesiedelte Stadtinformation Zeulenroda aus der Vereinsstruktur ausgegliedert. Am 1. Januar 2011 übernahm ich die neue Touristinformation und Mitverantwortung für das Projekt zur Entwicklung des Tourismus am Zeulenrodaer Meer.

Sie haben von Anfang an die Entwicklung an der Talsperre begleitet. Wie war das?

Ich möchte sagen: „Es ist auch mein Baby“. Dabei hatte ich wichtige Wegbegleiter wie Frank Steinwachs, Klaus Zschiegner, Hans Lipka und andere. Gemeinsam haben wir viel geschafft.

Das Tourismuszentrum am Strandbad wird oft als zu weit vom Stadtzentrum entfernt bemängelt. Wie sehen Sie das?

Hatten wir 2012 in Zeulenroda-Triebes insgesamt 48.236 Übernachtungen, waren es 2018 schon 66.846. Es hat sich am Zeulenrodaer Meer ein angenehmes Urlaubsklima entwickelt. Viele Gäste kommen aus Großstädten zu uns, um die Ruhe in der Natur zu genießen. Sie sagen, dass hier Erholung für Körper und Seele möglich ist.

Wie kam es dazu, dass Zeulenroda staatlich anerkannter Erholungsort geworden ist?

Wir haben ein gutes Klima und am Stausee ein vielfältiges touristisches Angebot geschaffen. Das Bio-Seehotel hat als größter Anbieter in der Region dazu besonders viel beigetragen. 2019 wurde dem Ort Zeulenroda nach einem Jahr Vorbereitungsarbeit vom Wirtschaftsminister das Zertifikat überreicht. Es ist zehn Jahre gültig und eine gute Basis für die Entwicklung den Tourismus. Schließlich kann zum Beispiel über die Erhebung einer Erholungsabgabe auch Geld für weitere touristische Projekte erwirtschaftet werden.

Wo sehen Sie das Zeulenrodaer Meer in zehn Jahren?

Eine Destination benötigt erfahrungsgemäß rund zehn Jahre, bis sie sich etabliert hat. Viele Menschen verdienen schon jetzt ihren Lebensunterhalt mit einer Tätigkeit im Tourismus. Wir haben seine sehr gute Position in Thüringen und im Vogtland. Oft werden wir als Zugpferd bezeichnet. Ganz gewiss haben wir noch Potenzial zur Entwicklung des sanften Tourismus um die beiden Talsperren im Weidatal.