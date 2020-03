Blutspenden trotz Coronakrise

Richtig glücklich und zufrieden waren die Mitarbeiter des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes und die Mitglieder des Ortsvereins des DRK Zeulenroda. Mit einer solchen überwältigenden Resonanz haben sie zwar gewagt zu hoffen, doch damit gerechnet haben sie nicht. „Das zeigt ein großes Stück Menschlichkeit“, so Martin Pfeiffer, Vorsitzender des Ortsverbandes.

Während draußen vor der Tür der Friedrich-Solle-Schule in Zeulenroda-Triebes die Schlange nicht abriss, wurde jeder einzelne mit einem Kaffee begrüßt. Weit auseinander, manchmal reichten keine eineinhalb Meter, warteten die Blutspender geduldig, bevor sie einzeln eintreten durften. An der Tür, noch bevor sie aufgenommen wurden, wurde Fieber gemessen. 37,7 Grad durfte das Thermometer maximal anzeigen. Bei einer Dame waren es nur 35,8, bei einem Herr wurden knapp 36 Grad gemessen. „Wir hatten auch schon zwei Männer, die Blutspenden wollten, die aus dem Urlaub im Ausland zurückkamen. Die haben wir gleich wieder weggeschickt“, erzählt die Dame am Einlass. Alle arbeiten heute mit Mundschutz und Handschuhe.

Viele kamen zum ersten Mal zur Blutspende

Unter denen, die sich an diesem Nachmittag auf den Weg gemacht hatten, waren ausgerechnet in Zeiten der Coronakrise auch viele Erstspenden. Ellen Wieder kam extra aus Greiz nach Zeulenroda. Die junge Frau hat den Aufruf zum Blutspenden gehört und von den Befürchtungen, dass viele Angst hätten wegen der Ansteckungsgefahr und fern blieben. Für sie war es ein Weckruf zum Blutspenden. „Ich fühle mich gut dabei“, sagt die Greizerin.

Andreas Wieduwilt aus Zeulenroda hingegen gehört zur Stammmannschaft der Blutspender in Zeulenroda. Er geht regelmäßig. Insgesamt sechs Mal im Jahr. Am Mittwoch muss er noch zur Spätschicht.

In Zeiten des Coronavirus soll die Verweildauer auf ein Minimum beschränkt werden. So erhielt jeder der Teilnehmer ein Lunchpaket. Neben einem Schnitzel mit Brot, gab es ein Schokoladen-Osterei, ein Joghurt und eine kleine Flasche Sekt. Wer lieber süß isst, der bekam Kuchen.

„Das haben alles meine Frauen vorbereitet", sagt Martin Pfeiffer nicht ganz ohne Stolz. Immerhin flitzen sie hier alle ehrenamtlich umher.