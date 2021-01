Zeulenroda-Triebes: Boxsportler Gerhard Schäfer ist tot

Am Freitag, dem 11. Januar 2021, erreichte die Redaktion in Zeulenroda-Triebes eine traurige Nachricht. Es handelt sich um einen Nachruf der Sportfreunde der ehemaligen BSG Aufbau Zeulenroda Sektion Boxen. Sie schreiben: "Mit großer Trauer erfuhren wir vom Ableben unseres ehemaligen Sportfreundes Gerhard Schäfer. Mit ihm verlieren wir einen echten Sportsmann, Kamerad und Freund der dem Boxsport auch nach seiner aktiven Zeit treu geblieben ist.

Neben vielen nationalen Kämpfen bestritt er in der DDR-Auswahl auch einige internationale Kämpfe sehr erfolgreich. Zu einem seiner größten Erfolge zählte der Gewinn des 'Deutschen Juniorenmeisters' im Jahr 1960. Zu unseren jährlichen Boxertreffen in Zeulenroda-Triebes war er ein gern gesehener Gast, der viel aus seiner aktiven Zeit berichten konnte. In Gedanken wird er auch weiter unter uns sein. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Doris, sowie seinen Angehörigen." Die Sportfreunde der ehemaligen BSG Aufbau Zeulenroda Sektion Boxen