Brand in Dachgeschosswohnung in Göttendorf

Göttendorf. Nach dem Feuer ist das Wohnhaus derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr musste am späten Samstagabend zu einem Wohnungsbrand in Göttendorf ausrücken. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer aus ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses aus. Durch die Flammen wurden Möbel in der Wohnung beschädigt.

Der Brand war schnell unter Kontrolle. Der 47 Jahre alte Inhaber war vor Ort nicht anzutreffen. Anwohner wurden nicht verletzt. Laut Polizei ist das Wohnhaus derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

