Das große Gotteshaus, die Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda, feiert in diesem Jahr das 200-jährige Bestehen.

Zeulenroda-Triebes. Musiker der Musikschule Zeulenroda, von TenSing, des Kammerchors, der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach und viele mehr gestalten ein abwechslungsreiches Programm in diesem Jahr in dem Gotteshaus

Buntes Programm in der 200-jährigen Dame

Ein buntes, facettenreiches kulturelles Programm haben die Mitglieder des Kulturfördervereins Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda auch in diesem Jahr wieder auf die Beine gestellt. Alle Veranstaltungen bieten einen Querschnitt durch alle Genre der Kunst und jeden Alters.

Die Veranstaltungen reihen sich rund um ein noch bedeutungsvolleres Ereignis. Das Gotteshaus der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde begeht in diesem Jahr das 200-jährige Bestehen. Mit ihr feiert die Kantorei 340 Jahre und der Zeulenrodaer Posaunenchor kann auf 65 Jahre Spieltätigkeit zurückblicken. Alle diese Jubiläen sind Anlass genug und geben der Festwoche vom 7. bis 14. Juni einen würdigen Rahmen.

Alle Veranstaltungen sind noch einmal im Programm-Flyer ersichtlich. Das Deckblatt des umfangreichen Planes, es sind 20 Veranstaltungen, ziert die Zeichnung einer Schülerin der Friedrich-Reimann-Grundschule. Sie hatte sich zusammen mit weiteren Schülern an dem Wettbewerb zum 200. Kirchenjubiläum beteiligt. Ihre Zeichnung wurde ausgewählt.

Januar

Am Sonnabend, dem 25. Januar, geben sich die Sänger des Ensembles Maxim Kowalew Don Kosaken ein Stelldichein im Kirchengebäude in Zeulenroda. Eintrittskarten gibt es noch an der Abendkasse.

Februar

Am 8. Februar können sich die Zeulenrodaer wieder auf ein Konzert mit den Mitgliedern des Evangelischen Sängerkreises Hof freuen. Das Motto ihres Programmes: „Stärker als die Angst“.

April

„Kleine Stücke großer Meister“ bringen die Schüler der städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ zu Gehör, wenn sie am 1. April zur Veranstaltungsreihe „Konzert statt Schule“ einladen. Wahre Meister werden am 30. April in der Dreieinigkeitskirche zu einem Sinfoniekonzert zu hören sein, wenn die Musiker der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach in Zeulenroda spielen.

Mai

Am 8. Mai verwandelt sich die Innenstadt wieder zu einer Kulturmeile. An der Kulturnacht wird sich auch der Kulturförderverein beteiligen.

Am 10. Mai laden die Mitglieder des Kammerchors Zeulenroda unter Leitung von Aratashes Stamboltsyan zu einem Konzert in das Gotteshaus ein.

Juni

Nach der Festwoche im Juni zieht in die Kirchräume noch keine Ruhe ein. Die jüngsten Musiker der Musikschule „Fritz Sporn“ laden am 26. Juni zu ihrem Sommerkonzert ein und am 27. Juni erklingt 30 Minuten lang die Jehmlich-Orgel. Stefan Raddatz führt mit dieser Veranstaltung die Reihe: „Orgel nach 7“ weiter.

Juli

Noch vor dem Start in die Sommerferien wird es noch einmal richtig bunt im Gotteshaus. Die Sänger von Ten Sing aus Zeulenroda geben am 3. Juli ihre Premiere und am 4. Juli folgt gleich noch eine zweite Veranstaltung.

Am 25. Juli gibt es die zweite Veranstaltung der Reihe „Orgel nach 7“. Diesmal will Kantor Stefan Raddatz zusammen mit Kantor Uwe Großer vierhändig spielen.

August

Zum 30. Stadtfest von Zeulenroda-Triebes am 29. August wird auch die Jehmlich-Orgel im 200-jährigen Gotteshaus 30 Minuten erklingen.

September

Am 26. September erfolgt noch einmal die Einladung zur Orgelmusik.

Oktober

„Da Pacem Domine - Verleih uns Frieden“ singen die Mitglieder des Chor Cantamus deo zusammen mit dem Orchester Musica Visenta unter Leitung des Schleizer Dirigenten Stefan Kothner.

Dezember

Der MDR-Kinderchor wird auch in diesem Jahr wieder Gast in der Dreieinigkeitskirche sein und zwar am 6. Dezember. Einen Tag zuvor findet im Rahmen des Weihnachtsmarktes in Zeulenroda „Weihnachtliches an der Kirche“ statt und am 12. Dezember sind alle eingeladen zum Weihnachtskonzert der städtischen Musikschule. Da wollen die jungen Musiker noch einmal zeigen, was sie das Jahr über gelernt haben. Mit Unplugged Project wartet noch ein zusätzlicher Höhepunkt auf die Zeulenrodaer. Alexander Tschakert und seine Freunde kommen, spielen und wissen zu begeistern.

Zum Jahresausklang, am 31. Dezember, wird Kantor Stefan Raddatz die Orgel erklingen lassen.