CD von und mit Zeulenroda-Triebesern geht ab im Netz

276.068 Mal wurde allein das Schneemann-Lied von Alexandra Spielmann im Netz auf Youtube geklickt. Doch nicht genug dessen, die gesamte CD, auf der das Schneemann-Lied von einer Vielzahl Liedern nur eines ist, geht im Netz gerade ziemlich ab.

Auch wenn die CD bereits im vergangenen Jahr produziert wurde, so ist sie stets zur Weihnachts- und Winterzeit wieder der Hit. Obwohl die Verantwortlichen und Sänger alle aus der Region kommen, so erfreut sie schon lange nicht mehr nur die Einheimischen, sondern Anhänger gibt es auch in Polen, Baden- Württemberg, Südtirol und anderswo. Zusammen mit dem Zeulenroda-Triebeser Danny Pohl haben Marcus Daßler und vor allem Grundschüler und Kindergartenkinder der Stadt die verschiedensten Kinderlieder eingesungen. Zwölf Lieder wurden vorab zig Mal geprobt, bis dann endlich der Tag kam, an dem die jungen Sänger ihre Lieder aufnahmen. „Hurra! Hurra! Der Winter der ist da“. Die Idee zu diesem regionalen Produkt haben die beiden Musikerkollegen zusammen geliefert. Dass die CD einmal einen solchen Erfolg haben wird, damit haben sie wahrlich nicht gerechnet. „Unsere Kleinen werden berühmt“, sagt er spaßig und denkt daran auch, dass alle lesen können, wo die Sänger beheimatet sind.