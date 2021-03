Corona-Ausbruch im Rathaus Zeulenroda sorgt für Diskussion

Nach einem positiven Corona-Fall im Rathaus Zeulenroda sind der Bürgermeister und sieben weitere Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne.

Vergangene Woche berichteten wir über einen positiven Corona-Fall im Rathaus in Zeulenroda-Triebes. Der Bürgermeister, die positive Person und sechs führende Mitarbeiter der Verwaltung, die an einer gemeinsamen Dienstberatung teilnahmen, sind seitdem in Quarantäne.