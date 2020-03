Corona bremst Senioren in ihrem Tatendrang

Auch wenn die Zusammenkunft mit den Vorstandsmitgliedern des Seniorenbeirates dem Coronavirus zum Opfer gefallen ist, so hat Volker Götzloff, Vorsitzender des Seniorenbeirates, ziemlich klare Vorstellungen, was er seinen Senioren bieten möchte. Die Zeitung unterhielt sich mit dem Zeulenrodaer.

Herr Götzloff, haben Sie damit gerechnet wiedergewählt zu werden?

Ich habe mich ja für den Vorstand mit aufstellen lassen und ja, ich wollte die begonnene Arbeit innerhalb des Seniorenbeirates fortsetzen.

Für welche Zeitdauer wurde der Seniorenbeirat jetzt gewählt?

Es sind jetzt noch vier Jahre. Der Seniorenbeirat wird für einer Legislaturperiode gewählt.

Glauben Sie, dass dem Seniorenbeirat seitens der Stadt genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird?

Manches könnte nach unserer Meinung etwas zügiger umgesetzt werden. Aber dadurch, dass wir Vertreter zwar nicht mit beschließender, aber immerhin mit beratender Stimme im technischen und nicht technischen Ausschuss vertreten haben, denke ich schon, dass uns und unseren Problemen Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Welche Anregungen an die Stadtväter haben Sie jetzt spontan?

Viele Straßen haben noch keine Absenkungen. Die sind aber besonders für die Rollstuhlfahrer, aber auch für die Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, wichtig. Dann sind noch die Treppen auf dem Marktplatz, die unbedingt gekennzeichnet werden müssen und der Markt überhaupt. Sobald es regnet und dann noch gefriert, dann sind die Platten glatt und es besteht eine hohe Unfallgefahr. Wir hatten schon einmal in der Hohen Straße in Zeulenroda eine solche Besichtigungstour zusammen mit Vertretern des Bauamtes durchgeführt. Damals haben wir darum gebeten, dass die Straßenquerung nicht direkt im Kreuzungsbereich passieren sollte, weil das zu gefährlich sei.

Wie ist die Parkplatzsituation

am Ärztehaus?

Ja, das ist richtig. Aber wenn es schon keine Parkplätze direkt vor dem Haus gibt, dann sollte doch wenigstens eine Bank am Eingang aufgestellt werden. Damit die Senioren eine Sitzmöglichkeit haben, wenn sie warten müssen. Schließlich muss der Fahrer erst einen Parkplatz finden.

Welche Pläne würden Sie wieder in das Programm aufnehmen?

Wir möchten den Kontakt zu den Ortsteilen herstellen. Vielleicht könnten wir uns als Seniorenbeirat zu den Ortsteilratssitzung vorstellen. Dadurch wollen wir unser Gremium noch bekannter machen. Dann wollen wir wieder die Kraftfahrerschulung aufnehmen und die Besuche in den Pflegeheimen sind immer sehr gut angenommen worden. Das geht natürlich alles erst nach der Corona-Krise. Ebenso auch, die Besuche im Awo-Pflegeheim in Triebes zum Tag der Inklusion. Das haben wir schon mehrmals praktiziert. Ein Erster Hilfe Kurs schwebt mir auch vor. Und unsere beliebten monatlichen Ausfahrten, werden wir auch nach der Krise starten. Die Begegnungsstätte in der Straße der DSF 35 in Zeulenroda wird nach der Krise ebenso wieder zu gemütlichen Treffs einladen, Spielenachmittage veranstalten und Vorträge organisieren.

Sie denken auch an einen Kummerkasten?

Ich könnte mir vorstellen einen Briefkasten für anonyme Nachrichten oder Tipps von Senioren am Rathaus anzubringen. Hier können die Senioren ihre Probleme aufschreiben und einwerfen. Die Mitglieder des Vorstandes d würden ihn dann leeren und wenn möglich, Themen aufgreifen.

Sie haben noch einen großen Wunsch?

Dann ist da noch ein ganz großer Wunsch. Vielleicht tun es auch einige als Spinnerei ab, aber wir haben doch die Stühle für Sitzgelegenheiten im Freien. Und da haben wir gedacht, vielleicht kann uns jemand in unserem neuen Domizil in der Straße der DSF ein Stückchen Wiese begradigen und wir können Stühle und Tische im Sommer draußen aufstellen. Das wäre doch richtig gut. Da ist aber noch nichts organisiert. Wir müssen auch erst mit dem Eigentümer, der Wohnungsbaugesellschaft sprechen.

Sie sind jetzt 78 Jahre alt. Wie lange wollen sie noch die Fäden in der Hand halten?

Die Arbeit hält jung und auch meine Frau Karla, ist den ganzen Tag am Wirbeln. Sie organisiert die Ausfahrten, betreut die Begegnungsstätte und ist hier auch für die Sauberhaltung verantwortlich. Die gesamte Arbeit und auch die von den anderen Vorstandsmitgliedern wird ehrenamtlich verrichtet.