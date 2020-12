Corona-Regeln ziehen auch Lehrerausfall nach sich

Seit Dienstag muss der Alltag in den Schulen und Kindergärten in Thüringen nach den Corona-Regeln der Stufe Gelb I organisiert werden. Die Zeitung wollte wissen, wie es die Schulleiter mit ihrem Team in den städtischen Schulen umsetzen.

Die Schüler müssen in „beständigen, festen Gruppen lernen, heißt es vom Thüringer Bildungsministerium. „Bei uns in Triebes läuft es relativ normal“, sagt Schulleiterin Undine Schröder und ist froh, dass alle an einem Strang ziehen.

Die Grundschule im Triebeser Schulgebäude habe generell bis 11.15 Uhr Unterricht. Für die fünften und sechsten Klassen habe sich nichts geändert. Sie kommen ganz normal jeden Tag zum Unterricht in die Schule. Einen so genannten Klassenübergreifenden Unterricht gibt es nicht. „Das bedeutet aber auch, dass leider keine Interessengemeinschaften durchgeführt werden dürfen“, sagt Undine Schröder. Was für eine Ganztagsschule besonders einschneidend sei.

Siebente bis zehnte Klassen haben Wechselunterricht

Ab der siebenten Klasse muss im Unterricht ein Mindestabstand von 1.50 Meter gewährleistet werden. Das könnte so nicht gewährleistet werden, also befinden sich die Schüler ab Klasse 7 bis 10 im Wechselunterricht. Dafür wurden zwei Gruppen gebildet, die ein wöchentlichen Zyklus zwischen Unterricht an der Schule und häuslichem Lernen absolvieren. Für diesen so genannten Distanzunterricht (außerhalb der Schule) bekommen sie von den Fachlehrern Aufgaben. „Auch das Lernen von zu Hause ist ernst zu nehmen und die Aufgaben müssen von den Schülern erfüllt werden“, betont die Schulleiterin ausdrücklich.

Kein Chemielehrer an der Triebeser Regelschule

In den verschärften Regelungen seitens des Bildungsministeriums heißt es aber auch, dass keine externe Personen das Schulgebäude betreten dürfen. „Hier haben wir ein großes Problem. Wir können den Chemieunterricht nicht abdecken“, so Schröder. Der Chemielehrer kam aus Greiz und unterrichtete zusätzlich in Weida und Triebes.

Super Lösung für die Triebeser zehnte Klasse

Begeistert hingegen ist sie von der Lösung, die Lehrer und Schüler der zehnten Klasse angeschoben haben. Da auch ihr Mathematiklehrer neben der Berufsschule in Jena zusätzlich in Triebes an der Regelschule unterrichtet hat, haben sie sich nun kurzerhand virtuell verabredet.

Dass das alles eine Mehrbelastung für Schüler und Lehrer ist, weiß auch Undine Schröder. Zumal die Lehrer die Aufgaben erarbeiten und kontrollieren müssen und gleichzeitig Ansprechpartner für die Schüler sind, so die Triebeserin.

In der Friedrich-Solle-Regelschule in Zeulenroda ist die Situation ähnlich

Mit 22 bis 26 Schülern in einer Klasse lernen sie in den fünften bis zehnten Klassen noch alle gemeinsam in ihrem Kollektiv. „Bei uns gilt das Klassenraumprinzip“, so Schulleiterin Katrin Wenzel. Das bedeutet, dass die Schüler sich so wenig wie möglich im Schulhaus aufhalten sollen. Sollte doch einmal ein Raumwechsel wegen einem Fachkabinett erforderlich sein, dann besteht Maskenpflicht. Im Unterricht allerdings wird ebenso wie in Triebes auf die Maske verzichtet.

Konstanter Unterricht in der Schule ist wichtig

Für Katrin Wetzel ist der geregelte Unterricht besonders wichtig. „Es ist oftmals die einzige Konstante, die manche Schüler haben. Wir müssen auf alle Fälle versuchen den Unterricht an der Schule aufrechtzuerhalten“, so die Zeulenrodaer Schulleiterin. Sie hofft, dass diese Form des Unterrichtens auf alle Fälle bis zu den Weihnachtsferien aufrecht gehalten werden kann. Was ihr aber Gedanken bereitet ist, dass alle berufsbildenden Maßnahmen gestrichen sind. „Unsere Schüler der zehnten Klassen hätten im Oktober Praktikum gehabt. Das wurde abgesagt“, so Wenzel. Sie aber meint, dass die Berufsberatung besonders wichtig sei.

Schulcloud hält nicht das, was versprochen wurde

Auf die Frage nach der Arbeit mit der Schulcloud, können beide Schulleiter nur bestätigen, was eigentlich bekannt ist: die Thüringer Schülercloud, die für den digitalen Unterricht verwendet werden soll, läuft nach wie vor nicht stabil läuft. Hinzu käme, dass nicht alle Familien über die nötige technische Ausrüstung verfügen. Schulleiterin Katrin Wenzel spricht auch davon, dass im Schulgebäude lediglich im Medienraum und in der Verwaltung über eine stabile Internetverbindung verfügt werden kann. „Selbst, wenn wir mit der Stadt Zeulenroda-Triebes eine Abstimmung über die einheitliche Anschaffung der Geräte getroffen haben, „dann müssen die Dinger erst einmal geliefert werden“, sagt sie.