Corona soll weggehen

Nicht nur in der Wirtschaft hinterlässt Corona deutliche Spuren. Auch gesellschaftlich ist es ein Chaos. Während in den vergangenen Jahren zu dieser Zeit sich die schönsten Veranstaltungen wie Dorf- und Vereinsfeste den Rang abliefen, ist nun eine totale Ruhe angesagt. Die Vereine sind zum Nichtstun verdammt, die Mitglieder der Gartenanlage wie die in Langenwetzendorf, die eigentlich das 100 jährige Bestehen feiern wollten, mussten es auf das nächste Jahr verschieben. Vorfreude auf die Feste mit vielen Besuchern und schließlich auch zusätzliche Einnahmen, sind passe. Für mich ist es mindestens ebenso ein trauriges Dasein. Bin ich doch sonst zu Festen geflitzt, habe mich über Besucher und schöne ideenreiche Aktivitäten gefreut. Stattdessen bin ich jetzt froh, wenn ich zu den Betroffenen Kontakt bekomme. Sie sind ebenso voller Sorge um das gesellschaftliche Leben wie die Eltern, die nicht arbeiten können, weil die Kleinen nicht in die gesicherte Obhut der Kindergärtnerinnen gegeben werden können. Und jeder hofft nur auf ein bisschen Normalität und das der liebgewonnene Alltag bald wieder einziehen wird. Wie sagte doch der kleine Jordan: „Der Corona soll weggehen. Ich will ihn nicht“.