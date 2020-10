Wirtschaftsgeschichte ist oft auch Ausdruck der gesellschaftlichen Umbrüche einer Zeit. Vor allem, wenn ein Unternehmen auf eine lange Geschichte zurück blickt. So liegen die Ursprünge der heutigen Aumaer Holz- und Imprägnierwerk GmbH etwa 100 Jahre in der Vergangenheit.

Geübt in Ausnahmesituationen und Herausforderungen

Eine Karte der Bundesrepublik hängt in einem Büro. Die Privatisierung nach der Wiedervereinigung war eine große Aufgabe. Foto: Norman Börner

Das Unternehmen erlebt mit, wie sich die Bauern- und Handwerkerstadt Auma zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer Industriestadt entwickelt. Aus den Bäumen der umliegenden Wälder entstehen hier Holzmasten für die Elektrisierung und die rasche Verbreitung der Telefonie. Im Jahr 1972 wird das Unternehmen nach den Vorstellungen der DDR-Regierung vom Forstwirtschaftsbetrieb zur Konsumgüterproduktionsstätte umgewandelt. Nach der Wende müssen die drei Gesellschafter die Spielregeln der Marktwirtschaft lernen. Am 1. Oktober 1990 erfolgt die Reprivatisierung. 30 Jahre ist das jetzt her.

Für das Unternehmen ein Grund, dass mit allen Mitarbeitern groß zu feiern. Einer, der die meisten Entwicklungen mit erlebt hat, ist der ehemalige Geschäftsführer Gerhard Seifert. Mit 86 Jahren ist er täglich vor Ort – kümmert sich teilweise um die kaufmännische Arbeit und den Einkauf von Rohholz.

Warum? Das hat viele Gründe. „Bei der Suche nach einem Nachfolger musste ich eine Generation überspringen“, sagt er. Mit seinem Enkel Eicke Schauerhammer findet sich aber doch noch familieninterner Ersatz. Zusammen mit dem früheren Platzmeister Frank Ehrenpfordt leitet er seit 2019 die Firma. „Aber so richtig los lassen, kann ich noch nicht“, sagt der Senior.

Schließlich habe er gute Beziehungen zu den Förstern und gerade in der aktuellen Ausnahmesituation – es ist sehr viel Holz auf dem Markt aufgrund der Schäden durch den Borkenkäfer – sei der Einkauf die wichtigste Größe.

Schwierige Situationen sind für Seifert keine Besonderheit. Die wohl größte Herausforderung, des vor 30 Jahren neu gegründeten Unternehmens, war wohl die Reprivatisierung nach Jahren des Sozialismus. „Wir wurden ins kalte Wasser geworfen“, sagt Seifert.

Überholte Technik und neue Spielregeln

Viele Unternehmen überlebten den Übergang vom Sozialismus in den Kapitalismus nicht. Vieles müssen die Kaufleute der DDR neu erlernen. Die Technik ist überholt. Seifert erinnert sich an eine Lieferung nach Jena bei der die alten Fahrzeuge die Steigung eines Berges nicht mehr schaffen. In der Planwirtschaft der DDR wird damals zudem genau vorgegeben, wie viele Produkte benötigt werden und diese für einen festen Preis abgenommen.

Nun ist man aber einer von vielen Spielern auf einem globalen Markt. „Am Anfang haben wir uns auch mal über den Tisch ziehen lassen“, sagt Seifert. Aber sie lernen dazu. Investieren in neue Maschinen, stellen einen Finanzplan auf und führen das Unternehmen sicher in die Neuzeit. Heute ist die Firma breit aufgestellt. Acht Holzarten werden je nach Wunsch verarbeitet. Durch den Zukauf der Industriebrachen Dachpappenwerk und Dachsysteme in Auma konnte das Gelände erweitert werden. Ende gut, alles gut?

Klimawandel und Fachkräftemangel prägen Neuzeit

„Heute stehen wir vor neuen Herausforderung“, sagt Seifert. Wegen des Klimawandels und des ausbreitenden Borkenkäfers wird der Markt mit Holz überschwemmt. Vor allem Kiefer und Fichte

Die Rohholzannahme erfolgt auf dem Holzhof mit der Möglichkeit einer geeichten Vermessung und einer Sortierung nach Stärken. Foto: Norman Börner

sind betroffen. Ein Vorteil für den Holzbetrieb? „Nicht unbedingt“, sagt Frank Ehrenpfordt. Das billige Holz führt auch zu Problemen. So kämen die Forstarbeiter kaum noch nach, die betroffenen Bäume zu fällen. Dadurch seien kaum Kapazitäten für die anderen Holzarten frei.

„Der Klimawandel und der Umbau des Waldes werden uns in den kommenden Jahren beschäftigen“, sagt Ehrenpfordt. Gleichzeitig habe man mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Azubis sind schwer zu überzeugen. „Aber die letzten 30 Jahre waren voller Umbrüche. Wir werden auch das schaffen“, sagt Frank Ehrenpfordt. Gerd Seifert schaut zu ihm herüber und nickt. Ein gutes Zeichen – wenn der Umbruch-Experte zustimmt.