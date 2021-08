Das Waldbad Hohenleuben hat ein treues Gefolge

Die Rettungsschwimmer Moritz Schau und Elisa Morgenstern treten am Samstag mal in ungewohnter Rolle auf.

Hohenleuben. So lief das große Kinderfest im Waldbad Hohenleuben.

Neptun mit seinem Gefolge hat scheinbar einen starken Eindruck hinterlassen. Mit einem Quad tauchte der Herrscher der Meere am Samstagnachmittag im Waldbad Hohenleuben auf. Seine Häscher machte sich gleich daran, die Kinder einzufangen und sie der Neptuntaufe zu unterziehen. Dabei erhielten sie ihren eigenen Taufnamen verpasst und zählen künftig selbst zum Gefolge des Meereskönigs. „Die Tradition gab es schön früher im Bad Hohenleuben. Seitdem wir als Verein den Betrieb übernommen haben, gibt es sie wieder jedes Jahr“, sagt Christian Fuchs, Vorsitzender des Fördervereins des Waldbades.

Neptuntaufe als Teil eines großes Festes

Am Glücksrad konnten die Kinder um tolle Preise spielen. Foto: Norman Börner

Vor allem in der DDR war das Neptunfest weit verbreitet. Hauptsächlich in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee oder als krönender Abschluss von Kinderferienlagern fand es statt. In Hohenleuben wird das Kinderfest als großer Party-Tag am Beckenrand und im Wasser gefeiert. Es gibt ein Kinderschminken, eine Malstraße und das Glücksrad kann gedreht werden. Auf einer Hüpfburg können sich die Kinder nach dem erfrischenden Bad wieder aufwärmen und riesige aufblasbare Bälle versprechen Spaß auf dem Wasser.

„Das Neptunfest ist ein richtiges Highlight im Kalender geworden. Wir wollen vor allem für die Kinder etwas Besonders anbieten“, sagt Christian Fuchs. Wir? Das sind rund 30 Ehrenamtliche, die den Betrieb des Bades absichern. Vor gut drei Jahren gegründet, würde es das Bad ohne den Verein vermutlich heute nicht mehr geben. Mit viel Herzblut sorgen sie nunmehr dafür, dass nicht nur der Betrieb weiter geht, sondern überlegen sich Jahr für Jahr besondere Aktionen, um in der Freibadlandschaft der Region herauszustechen.

Verein mit Herzblut sorgt für volles Haus

Und das scheint zu gelingen. Am Samstag war kaum ein Parkplatz mehr frei und die Liegewiese voll belegt. Und wie versprochen: Vor allem die Kinder kamen auf ihre Kosten. „Die ganze Saison läuft bisher sehr gut“, sagt Christian Fuchs. Die beiden Rettungsschwimmer Moritz Schau und Elisa Morgenstern übernehmen am Samstag mal eine ungewohnte Aufgabe. Sie befüllen die riesigen Bälle, die auf dem Wasser schwimmen mit Luft. Im Inneren versuchen Kinder auf den Füßen zu bleiben. Ein großer Spaß für alle Beteiligten. Auch für die zahlreichen anwesenden Mitglieder des Vereins, die anhand ihrer türkisen T-Shirts zu erkennen sind.

Schwimmkurs ehrenamtlich durchgeführt

Am Eingang übernimmt Holger Steiniger den Verkauf von Eintrittskarten, Eis und anderen Snacks. Das Ehrenamt wird hier noch groß geschrieben. In der Woche zuvor gab es wie jedes Jahr unter der Leitung des Fördervereines einen Schwimmkurs. Auch dessen Organisation und Durchführung ist ehrenamtlich erfolgt. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, Schwimmen zu lernen. Somit ist es unser Beitrag, einem Land der Nichtschwimmer entgegenzuwirken“, heißt es vom Verein.

Das Neptunfest stellt nun den krönenden Abschluss dieser aufregenden Woche dar. In ihrer Freizeit oder im Urlaub ermöglichten die Vereinsmitglieder den Kindern Schwimmkurs und Neptunfest. Aber es soll bei weitem nicht das letzte Highlight im Kalender des kleinen aber feinen Waldbades gewesen sein. „Der Sommer ist noch lang“, sagt Christian Fuchs. Und im Waldbad Hohenleuben voller Teamgeist und Spaß.