Wetter Das Wetter in Zeulenroda: Zumeist trocken

Zeulenroda Bis zu 22°C und ein leiser Windzug aus West.

In der Nacht bei trockenem Wetter leicht bewölkt. Der Tiefstwert wird bei 12°C liegen. Es wird windstill. Am Donnerstag wird es bewölkt und es ist mit trockenem Wetter zu rechnen. Das Thermometer klettert auf 22°C.

Die voraussichtliche Temperatur wird morgen kaum bemerkbar von den durschnittlichen Temperaturwerten für dasselbe Datum der vergangenen 20 Jahre abweichen.

Das Wetter morgen

Am Donnerstag wird es bewölkt und trocken. Die Höchstwerte zwischen 22°C in Schleiz und 24°C in Leubsdorf. Es wird windstill.

In der Nacht zum Freitag wird es leicht bewölkt und es ist mit trockenem Wetter zu rechnen. Die Temperatur fällt bis auf 13°C. Es wird windstill.

Die weiteren Aussichten

Am Freitag wird es leicht bewölkt bis bewölkt und es ist trockenes Wetter zu erwarten, in der Nacht wird es klar bis leicht bewölkt. Der Höchstwert wird bei 23°C liegen. Es wird windstill.

Am Samstag ziehen einige Wolken auf und es ist trockenes Wetter zu erwarten, in der Nacht ziehen dichte Wolken auf. Die Temperaturen erreichen 27°C. Es wird windstill.

(Wetterdaten: DWD, Mittwoch, 21.07.2021, 17 Uhr)