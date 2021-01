Datenschutz ist lehrbar

Vier Anforderungen habe man eine Anwendung für digitalen Unterricht am Schillergymnasium in Zeulenroda-Triebes, sagt Schulleiter Thomas Müller. Sie müsse Vorgaben des Datenschutzes erfüllen, App-basiert und mit wenig Aufwand zu bedienen sein und verlässlich und stabil funktionieren. Den letzten Punkt erfüllt die Thüringer Schul-Cloud bisher leider noch nicht.

Daher ist es verständlich, dass Lehrkräfte und Rektoren nach alternativen Lösungen suchen. Schließlich gibt es auch auf dem freien Markt Programme, die den Datenschutz der Nutzer ernst nehmen.

Der Buhmann wird aktuell ja oft dem Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten Lutz Hasse zugeschoben. Dieser ermahnt laufend beim Thema Datenschutz von Kindern und Jugendlichen auch in der Krise nicht großzügiger umzugehen.

Es ist eine äußerst schwierige Frage, dies abzuwägen. Natürlich verlangt Corona an vielen Stellen bürokratische Prozesse aufzuweichen und zu erleichtern. Aber gerade jetzt in einer Phase, in der die Digitalisierung auch im schulischen Bereich eine wachsende Bedeutung für die Heranwachsenden spielt, darf das Thema Datenschutz nicht als Luxus für "normale Zeiten" ausgeklammert werden.

Vielmehr bietet die momentane Situation geradezu die Notwendigkeit an, mit den Schülern und Schülerinnen über die Spuren, die sie im Netz hinterlassen, zu sprechen. Denn obwohl die meisten jungen Menschen heute in einer digitalen Welt aufwachsen, scheint das Gefühl für sensible Daten seit Jahren zu stagnieren oder gar immer achtloser zu werden. Ein Blick in beliebte Apps wie Tiktok, Snapchat oder Instagram enthüllt dies erschreckend.

Vielleicht ist gerade jetzt die Chance da, dass Lehrkräfte dieses Thema quasi im Wohnzimmer der Digitalisierung - der Kommunikation im Videoformat - ansprechen. Der richtige Zeitpunkt wäre es.