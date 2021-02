Defektes Absperrventil ließ Wasser im Waikiki Zeulenroda steigen

Zeulenroda-Triebes. Elektronik, die nicht ordnungsgemäß lief und ein defektes Absperrventil hätten eine Überschwemmung im kommunalen Sportbad in der Badewelt Waikiki in Zeulenroda verursacht.

Anfang Februar wurde bekannt, dass in der Badewelt Waikiki eine Havarie war. Dazu wollten die CDU-Fraktionsmitglieder zur Stadtratssitzung am Mittwochabend klare Auskünfte. Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) informierte darüber, dass die Havarie am 9. Februar um 11.38 Uhr laut chronologischer Aufzeichnung erfolgte. Um 11 Uhr hätte ein Mitarbeiter eine Überprüfung vor Ort durchgeführt und da wäre noch alles in Ordnung gewesen. Gegen 16 Uhr, während einer online Kontrolle, wurde der Schaden bemerkt. Die Ursache sei nicht nur ein Problem der Elektronik gewesen, sondern auch ein defektes Absperrventil im kommunalen Sportbad. Dadurch sei im Kommunalbad der Wasserstand des Sportbeckens auf einen Meter über Normal angestiegen.