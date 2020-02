Der Apfel wächst am Baum und die Kartoffel in der Erde

Auch wenn noch Winterruhe ist, Sebastian Klein und seine beiden Söhne Elias und Lukas (v.l.), schauen oft vorbei in der Gartenanlage „Einheit“ in Zeulenroda-Triebes Die Gartenanlage „Einheit“ in Zeulenroda ist auf der Suche nach Nachwuchs.

Zeulenroda-Triebes. Für den 30 Jährigen Sebastian Klein aus Zeulenroda ist es wichtig, dass seine Kinder wissen, dass der Apfel am Baum wächst und die Kartoffel in der Erde.

Sebastian Klein aus Zeulenroda ist jüngstes Mitglied des Vorstandes der Gartenanlage „Einheit“ im westlichen Teil der Stadt Zeulenroda-Triebes. Der 30 Jährige liebt es seinen Kindern vermitteln zu können, dass „der Apfel am Baum wächst und die Kartoffel in der Erde“, so der Zeulenrodaer. Er hat die Liebe zu dem Kleinod, dem eigenen Schrebergarten, schon frühzeitig gelernt. Schließlich haben seinen Eltern nur ein paar Meter entfernt selbst eine solche Parzelle und auch die Großeltern waren stolze Schrebergartenbesitzer. Mit seiner Liebe zur Natur, der Beobachtungsgabe und auch der Arbeit, hat er seine gesamte Familie angesteckt. Seine beiden Jungs Lukas und Elias fühlen sich wohl dabei in der Anlage herumzustromern, dem Papa bei der Gartenarbeit zu helfen und dabei jede Menge zu lernen.

Sebastian Klein ist aber leider nur einer der wenigen, die in der „Einheit“ nicht nur im eigenen Garten Hand anlegen, sondern eben auch im Vorstand mitarbeiten. Unter den Pächtern der Anlage sind viele nicht nur im Rentenalter, sie haben die 70 und 80 Jahre schon erreicht. „Wir sind völlig überaltert“, sagt Klaus Klein, Vorsitzender des Vorstandes der Gartenanlage „Einheit“. Er würde sich junge Leute wünschen, die Interesse an der Bewirtschaftung einer Gartenparzelle wünschen, die einfach Interesse haben an einem Aufenthalt im Grünen.

Dabei sieht er es nicht das Problem an, fünf Arbeitsstunden im Jahr leisten zu müssen, damit die gesamte Anlage ein ordentliches Bild abgibt. Und auch nicht, vielleicht den einen oder anderen zusätzlichen Handgriff zu machen. Schließlich ist es die Gemeinschaft, in der man sich hier wohlfühlen kann. Auch Sebastian Klein fühlt sich hier gut aufgehoben und dass laut Kleingartengesetz die Bewirtschaftung geregelt ist, sieht der Zeulenrodaer nicht als das Problem. „Wir können Obst und Gemüse aus dem eigenen Anbau ernten und die Blumen wachsen sehen.“

Platz für junge Familien gibt es genügend. Von den insgesamt 142 Gartenparzellen, sind 30 nicht bewirtschaftet. Dazu gibt es ein Vereinsheim, dessen Bewirtschaftung in den Händen von Karl-Heinz Rocktäschel liegt, einer derjenigen, die sich um die Ordnung und Sauberkeit in der Anlage kümmern, die stets dabei sind, wenn es darum geht, Hand anzulegen auf den öffentlichen Flächen der Gartenanlage.

In der Vergangenheit wurde hier viel gemacht. „Wir können zwar keine großen Maßnahmen stemmen, haben aber jedes Jahr etwas zur Verschönerung des Kleinodes beigetragen“, so Klaus Klein. Er verweist auf die neue Küche, die im Vereinsheim eingebaut wurde, auf die Grünfläche mit der Sitzecke am Vereinshäuschen und auf eine zusätzliche Dreckecke, die durch das Anlegen von entsprechenden Untergrund und dem Bepflanzen nun zu einem kleinen Lichtblick gestaltet wurde. „Das haben wir in der Gemeinschaft gemacht“, so der Vorsitzende. Im kommenden Jahr wollen die Mitglieder Splitt auf den Wegen der Anlage aufbringen.

Interessenten können sich melden unter: Klaus Klein, Telefon: 0178 1639810