Langenwolschendorf. In den Osterferien besuchen die Hortkinder der Rötlein-Grundschule den Fledermauserlebnisgarten in Langenwolschendorf für den ersten Vortrag dieses Jahres. Auf einer Streuobstwiese oberhalb des Kindergartens „Spatzennest“ entstand 2006 der Fledermauserlebnisgarten. Die Vorträge im Freien informieren über das Leben der bei uns heimischen Tiere. Für die Kinder in der Hortbetreuung war der Ausflug nach Langenwolschendorf eine willkommene Abwechslung in den Osterferien.