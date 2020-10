In der Kreuzkirche soll ein Kulturforum etabliert werden Michael Glock hat viele Mitstreiter gefunden. Zu ihnen gehört auch Hans-Jürgen Thomä (v.l.)

Zeulenroda-Triebes. Eine Gruppe ehrenamtlich engagierter Bürger wollen Verein „Viva Kulturforum“ gründen und der Kreuzkirche neues Leben einhauchen. Am 3. September sind Interessierte in das Gotteshaus eingeladen

Der Kultur in der Stadt einen festen Ort geben

Was für den 27. März schon einmal vorgesehen war, doch wegen Corona verschoben werden musste, soll nun endlich seinen Anfang nehmen: Das Viva- Kulturforum will sich in Zeulenroda-Triebes gründen. Die Kreuzkirche der Stadt Zeulenroda-Triebes ist als Veranstaltungsort vorgesehen. Ein Verein soll gegründet werden.