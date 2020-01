Die Aumaerin sammelt Kräuter und baut eigenes Gemüse an.

Die Apotheke aus dem eigenen Garten

Als Waltraud Rother die Tupperdose mit den vielen Blüten, Stielen und Blättern aus ihrem Küchenschrank holt und den Deckel öffnet, verteilt sich sofort ein aromatischer Duft im Raum. „Das ist eine Kräutermischung. Die wird Ihnen gut tun“, sagt die Aumaerin. Salbei, Lavendel, Kamille und Pfefferminze sind unter anderem drin.

Mich hat es dieser Tage ganz schön erwischt. Husten, Schnupfen, und Kopfschmerzen. Das volle Programm. Eine klassische Erkältung. Die zählt zu den sogenannten Bagatellerkrankungen, die keine besonderen therapeutischen Maßnahmen erfordern. Deshalb wird sie oft in Eigenregie behandelt. Wenn ich denn wirklich mal zu Helfern greife, um die Krankheit zu überwinden, dann renne ich meist in die Apotheke. Zeit, mal etwas anderes auszuprobieren.

Seit mehr als zehn Jahren Kräuterwissen gesammelt

Deswegen bin ich heute bei Waltraud Rother. Nachdem Sie mir den Tee eingegossen hat, öffnet sie ein handgeschriebenes Buch im Din-A4-Format. Es ist so etwas wie eine kleine Kräuterfibel. Hier trägt sie Rezepte, Heilwirkungen und Fundorte von Kräutern ein. Seit mehr als zehn Jahren trägt sie dieses Wissen über die Kräuter der Region zusammen. „Wenn ich irgendwo etwas am Wegesrand sehe, kann ich nicht anders, als es mit nach Hause zu nehmen“, sagt sie.

Zahlreiche getrocknete Tees sowie eingekochte Obst- und Gemüsesorten finden sich in ihrer Küche. Können Sie auch Medizin sein? „Ich setze bei vielen Krankheiten auf natürliche Helfer. An meine letzte Erkältung kann ich mich gar nicht erinnern“, sagt sie. Ein Frühlingssalat mit selbst angebauten Endivien und gepflücktem Löwenzahn stärkt die Abwehrkräfte. Bei Fieber hilft ein Schwitzbad mit Lindenblüten. Selbstgemachter Holunderblütensaft liefert wertvolles Vitamin-C. Salbeitee lindert das Kratzen im Hals.

Aber sind diese Wirkungen wissenschaftlich bewiesen? Bei vielen Kräutern ja. Salbei wirkt nachweislich entzündungshemmend und leicht desinfizierend. Eine Schwitzkur hilft bei Erkältung, die unterkühlten Schleimhäute zu erwärmen. Die Wirkung von Vitamin C allerdings wird laut einer Übersichtsstudie aus dem Jahr 2017 wohl überschätzt. So verringert eine Vitamin‑C-Gabe Erkältungen in der Regel nicht.

Der Tee ist inzwischen durchgezogen. Wohltuend legt er sich auf meinen Hals. „Auf der Heizung trocknet noch etwas Ingwer. Eine Scheibe im Tee wirkt Wunder“, sagt sie. Da sage ich nicht Nein. Ich schaue mit Waltraud Rother in ihren Garten hinaus. Hier pflanzt sie selbst Kräuter und Gemüse an. Wenn nicht gerade Winter ist, verbringt sie hier viele Stunden. „Ich muss immer draußen sein“, sagt sie. Wenn nicht im eigenen Garten, dann streift sich durch die Wäldern und Wiesen der Region. Im Frühjahr des letzten Jahres organisierte sie eine Kräuterwanderung. Denn sie will ihr Wissen auch weiter geben.

Geheimrezept: Viele Bewegung und frische Zutaten

Ich nehme den letzten Schluck aus meiner Teetasse und so langsam dämmert es mir. Es sind vielleicht nicht nur die Kräuter, die Waltraud Rother fit halten, sondern ihr Lebensstil. Viel Bewegung und frisch gekochte Speisen aus selbst geernteten Zutaten. Dann packt sie mir noch etwas Salbei-Tee für Zuhause ein. „Ihr jungen Leute wollte ja eigentlich frische Sachen. Aber es fehlt immer die Zeit“, sagt sie.

Ich freue mich, als jung bezeichnet zu werden und hake nochmal nach. Wenn sie auf Märkten unterwegs ist und ihre selbst gemachten Kräutermischungen, Konfitüren und Gemüse verkauft, seien viele Kunden junge Menschen. „Aber ihnen fehlt es heute an der Kenntnis über die Pflanzen“, sagt sie. Und bald fehlt es vielleicht sogar an den Pflanzen selbst.

Kräuter leiden unter Trockenheit im Sommer

Denn bei ihren Kräutertouren sei ihr aufgefallen, dass viele Gewächse durch Trockenheit und verschobene Jahreszeiten nicht mehr wie früher wachsen. „Die Gundelrebe zum Beispiel braucht sehr viel Feuchtigkeit. Sie war letztes Jahr fast gar nicht vertreten“, sagt sie.

Waltraud Rother setzt sich dafür ein, beides zu erhalten: Das Wissen über die Kräuter und die Umwelt. „Es würde schon helfen, wenn sie die Menschen wieder mehr selbst versorgen“, sagt sie. Erhalten bleibt dann meine Erkältung hoffentlich nicht mehr so lange. Als ich mir in der Redaktion dann einen Salbeitee aufsetze, merke ich auch, das ich auf dem Weg des Besserung bin. Ganz ohne Gang zur Apotheke.