Die Bedeutung des Advents zu Corona-Zeiten

Die Adventszeit hat begonnen. Am Sonntag wurde die erste Kerze angezündet. Es zeichnet sich aber jetzt schon ab, dass die Zeit bis Weihnachten in diesem Jahr eine andere wird, als in den Jahren zuvor. Wegen der Corona-Pandemie fallen Weihnachtsmärkte aus. Gemütliche Sonntage mit Freunden sind nicht erwünscht. Gottesdienste in der Adventszeit und am heiligen Abend werden nur unter strengen Auflagen stattfinden können. Aber schauen wir einmal, was Advent bedeutet und wie auch die Zeit mit einem Virus auf der Lauer besinnlich werden kann. Dafür haben wir mit Pfarrerin Klaudia Riedel vom Pfarrbereich Langenwetzendorf-Naitschau gesprochen. Wie hat sie den ersten Advent verbracht?

Seelsorger rücken enger zusammen

Pfarrerin Klaudia Riedel. Foto: Norman Börner

Die Pfarrerin genoss den erster Advent mit ihrer Tochter. In der Naitschauer Kirche lauschten die beiden Musik mit Saxofonen und einem Streicherquartett und begangenen eine Adventsandacht. „Der erste Advent ist der einzige vorweihnachtliche Sonntag, der für mich ruhig ist, was ich jedes Jahr sehr genieße“, sagt Klaudia Riedel. Eigentlich hätte man jetzt schon Krippenspiel-Proben gehabt. Aber in Naitschau kann der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Vieles sei in diesem Jahr anders. Viele Fragen treiben die Pfarrerin um. Heiligabend-Gottesdienste wünschen sich alle. Dazu komme die Unsicherheit: Wie könne man feiern? Welche Veränderungen müssen sie den Teilnehmern zumuten? „In diesem Jahr haben wir Kollegen und Kolleginnen einander Gute Adventszeit! gewünscht per App. Irgendwie rücken wir als Seelsorger durch die vielen Begleitungen von Menschen, die angespannt oder unsicher sind, Angehörige im Krankenhaus haben oder trauern, zusammen. Wir beraten und unterstützen uns“, sagt sie. Gerade jetzt in der Adventszeit – die für Christen eine besondere Bedeutung hat.

Warten auf das Kommen Gottes

Advent kommt vom lateinischen Adventus und heißt Ankunft. Im römischen Reich nannte man den ersten offiziellen Besuch eines Herrschers oder die Thronbesteigung eines Kaisers so. Für Christen, wie es auch viele Adventslieder ausdrücken, ist es die Zeit vor Weihnachten, jene Zeit, in der sie auf Gottes Kommen warten. „Wer Jesus von Nazareth begegnete, spürte Gott, erlebte, dass ein anderes Miteinander möglich ist. Das erfahren auch heute Menschen, im Beten, im Vertrauen und Hoffen“, sagt Klaudia Riedel.

Früher um 450 war der Advent eine Fastenzeit. Denn es ging darum, sich auf die Ankunft des Herrn vorzubereiten. Die verschiedenen Adventssonntage haben auch unterschiedliche Bedeutungen. Am ersten Advent wird in der Kirche gelesen, dass Jesus zu Besuch nach Jerusalem kommt – mit einem Esel, keinem Pferd wie die Herrschenden bei den Römern. Geduld sei unter anderem am zweite Advent wichtig – wenn das „Ende der Zeit“ da ist, kommt Gott. Der dritte Advent stellt Johannes den Täufer in den Mittelpunkt – er war eine Art Pilgerer oder Prophet, der schon vor Jesus von Gottes Reich redete und Menschen taufte. Die näher rückende Geburt Jesu ist natürlich am vierten Adventssonntag wichtig. Marias Lobgesang oder wie Josef auf baldige Familienerweiterung durch seine Verlobte „vorbereitet“ wird durch einen Engel.

Plätzchen backen und die Ruhe genießen

„In der Realität sind natürlich die Wochen bei Christen genauso gefüllt mit Plätzchen backen, Wohnungen dekorieren, Weihnachtsgeschenke überlegen, für Krippenspiele oder im Chor für Konzerte und Gottesdienste proben, basteln oder Leute besuchen, die Angehörige nicht vor Ort haben“, sagt Klaudia Riedel. Dazu Jahrespläne und Haushaltspläne für Kirchgemeinden vorbereiten. In diesem Jahr eben etwas abgespeckt. „Ich sage den Leuten gerne, nutzt die Adventszeit in der Corona-Krise doch so wie sie gedacht ist: Lehnt euch zurück. Lasst die Freude zu euch kommen und rennt ihr nicht hinterher“, sagt sie. Eine Adventszeit ohne viel Spektakel könne auch als Chance gesehen werden. „Viele fragen mich jetzt immer: Was ist denn nun mit Weihnachten? Dann sage ich: Wie immer ist es am 24. Dezember“, sagt sie.