Jetzt beginnt ja ohnehin die Jahreszeit, in der das Leben etwas zurückgefahren wird. Zwingt einen der Sommer noch förmlich dazu, jedes Grad über der 25er-Marke gnadenlos auszuquetschen, leben Herbst und Winter von einigen hellen Flecken im Grau. Es ist die Zeit von verschwitzen Club-Konzerten, nach denen der kühle Heimweg den Schweiß trocknet. Von Feiern bei Freunden, die den Geruch von Vanilleduftkerzen aus der Wohnung treiben und durch Zigarettenrauch ersetzen und von gemütlichen Kinoabenden mit aufgedrehter Heizung und Soundanlage. Aber halt, stopp. Es ist ja Corona-Zeit und es droht neben einem Aufenthalt auf der Intensivstation auch noch die große Langeweile. Ich habe mir den Weltuntergang auch aufregender vorgestellt. Aber immerhin besser als Schützengraben. Was bleibt, sind Versuche, das Bekannte und Geliebte in abgespeckter Form anzubieten. Das bedeutet in diesen Tagen Geisterspiele im Fußball, Live-Streams von Konzerten oder auch stark zurechtgestutzte Veranstaltungen mit Mindestabstand und Maske. Unsexy! Dieses Schicksal traf nun auch den Auftakt zur Karnevalssaison in dieser Woche. Statt großerer Feierei flackerte am 11.11. in Greiz, Hohenleuben und Zeulenroda der Faschingsgeist nur gedimmt auf. Aber nun mal genug der Schwarzmalerei. Denn es ist Unsinn, sich die Stimmung vermiesen zu lassen, weil die Dinge aktuell nicht so sind, wie gekannt.

Der andere Blickwinkel auf die Ersatzveranstaltungen: Es ist besser als nichts und mit der richtigen Einstellung sind sie Mutmacher, dass alles mal wieder so sein wird wie immer. Bei den Aktionen zum 11. 11. zum Beispiel war diese positive Energie bei allen Teilnehmern spürbar. Kein Frust über die Einschränkungen, sondern große Lust, dass derzeit Mögliche mit allen Sinnen zu genießen. Es ist ja auch wirklich Blödsinn, zu schmollen, nur weil die Dinge gerade nicht so laufen wie gekannt. Das hat schon bei der Feier zum 10. Geburtstag nichts gebracht.