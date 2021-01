Die große Lust auf Kino

Zeulenroda-Triebes. Am 19. Januar ist Tag des Popcorns. Ein beliebter Snack im Kino. Wir haben mit Kinofreund Rudolf Reulbach, der einst in Zeulenroda das Odeon Filmtheater betrieb, über die Geschichte des Maiskornsnacks und die Zukunft des Kinos gesprochen.

Was verbindet eigentlich Kino und Popcorn?

Popcorn gibt es in Deutschland schon lange. Vor allem auf Jahrmärkten. Allerdings ist es eine regionale Besonderheit, dass es bei uns süß ist. In den USA werden Sie dies nicht finden. In den 1980er-Jahren haben dann Kinobesitzer versucht, Popcorn als Snack zum Film zu installieren. Das ging allerdings erstmal schief, weil es in salziger Form beim Publikum nicht ankam.

Die Herstellung von süßem Popcorn ist allerdings aufwendiger. Irgendwann in den 80ern hat sich das süße Popcorn dann im Kino durchgesetzt. Lange Zeit war es die Nummer eins der Kinosnacks, ist aber in den letzten Jahren immer mehr durch Nachos in der Ablösung begriffen. Die Popcornmaschine aus dem Odeon-Filmtheater in Zeulenroda steht heute nebenbei im Tierpark Memleben.

Wieso gibt es das Kino in Zeulenroda heute nicht mehr?

Die demografische Entwicklung spielte dabei sicherlich eine Rolle. Die Besucherzahlen waren immer weiter rückläufig. Zwar hat das Kino keine Altersgrenze, aber die wichtigste Zielgruppe ist jünger als 40 Jahre. Ältere Menschen gehen im Durchschnitt einfach seltener aus. Auch wenn sich die Grenze in den vergangenen Jahren etwas nach oben verschoben hat, was auch daran liegt, dass es viele gute Filme gibt.

Es war ein schwieriges Jahr für das Kino. Was glauben Sie, wie wird Corona die Kinolandschaft verändern?

In der Phase zwischen erstem und zweitem Lockdown waren die Kinos ja geöffnet. Es kamen nur wenige neue Filme raus und die Platzkapazität war eingeschränkt. Allerdings waren die Leute froh, wieder ins Kino zu dürfen. Ähnlich wie in der Gastronomie war zu beobachten, dass die Gäste unglaublich ausgabefreudig waren.

Ich denke daher, wenn die Kinos wieder öffnen, dass wir einen Ansturm erleben. Ein Kinobesuch ist ein soziales Event. Weniger als drei Prozent der Menschen gehen alleine ins Kino. Meist ist es Teil eines schönen Abends mit Freunden, Familie oder Partner. Ich denke die Lust auf Kino wird nach Corona groß sein.