Die Kurzhosengang war entscheidend

Herzklopfen, eine gesunde Gesichtsfarbe und aufmerksame Zuhörer, waren am Donnerstag im Lichthof der Grund- und Regelschule „Georg Kresse“ in Triebes zu erleben. Insgesamt fünf Schüler der sechsten Klasse der Regelschule stellten sich einer Jury aus Rektorin Undine Schröder, Martina Slansky und Deutschlehrerin und dem Publikum. Sie hatten von ihren Mitschülern die Kompetenz bekommen die zweite Runde des Lesewettstreites zu bestreiten. Zuerst lasen sie eine Passage aus einem von ihnen selbst gewählten Lieblingsbuch. Das klappte bei allen hervorragend. Danach galt es einen Fremdtext vorzulesen, den alle fünf das erste Mal in der Hand hielten. Das war das Buch: Die Kurzhosengang“ und war schon schwieriger, doch die Schüler scheuten sich nicht vor der Pflichtaufgabe. Das Schwierigste daran war für sie, die eingebauten englischen Wörter richtig auszusprechen und nicht daran zu verzweifeln. Sie alle brachten den Text gut verständlich für die Zuhörer rüber, die im Anschluss die Geschichte kurz zusammen fassen mussten, während die Jurymitglieder ihre Entscheidung trafen. Das war gar nicht so einfach. Doch am Ende entschieden sie sich nach einem Punktesystem für Giselle A. Freund aus der sechsten Klasse. Sie wird nun ihre Regelschule auf der Landkreisebene vertreten. Die Lesung wird in der Greizer Bibliothek stattfinden.