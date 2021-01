Irgendwie gewöhnt sich der menschliche Geist ja erstaunlich schnell an Veränderungen. So liegt gefühlt seit drei Monaten Schnee und wenn der lang ersehnte erste Frühlingstag plötzlich vor dem Fenster pfeift, dann ist das kurzärmelige Hemd in zwei Tagen wieder die normalste Sache der Welt.

Lässt sich das aber auch über die Corona-Pandemie, das Maskentragen und Abstandhalten sagen? Fühlen sich Lockdown Numero Uno, zwei oder irgendwann - Gott bewahre - Nummer drei dann auch gleich an? Stumpfen wir ab und das Abstandhalten wird zur neuen Grundeinstellung des Menschseins?

Ich denke nicht, denn Schnee und Frühlingstage folgen einem Kreislauf. Man kennt diese Dinge und gewöhnt sich auch schnell wieder an sie. Die Corona-Pandemie hingegen, verlangt ein Verhalten, das so noch nicht dagewesen ist und das wir hoffentlich noch in diesem Jahr ganz schnell wieder vergessen werden. Gut, vielleicht außer die Nummer mit dem Händewaschen. Das passt schon!

Allerdings ist durchaus ein Gewöhnungseffekt bei Corona zu sehen. Neulich habe ich mich beim Serienschauen dabei erwischt, wie ich mich wunderte, dass keiner eine Maske trägt. Aber es ist nun nicht so, dass mir Bilder von vollen Fußballstadien oder Konzerten, bei denen Menschen eng an eng tanzen, Kopfschmerzen bereiten. Vielmehr wächst die Sehnsucht nach dieser Normalität.

Deswegen glaube ich nicht, dass Corona langfristig etwas mit unserem Bedürfnis nach Nähe oder dem Hochgefühl, mit zehntausenden Menschen vor einer Bühne oder einem Fußballplatz zu stehen, anstellen wird. Es wird sich nach dem Ende aller Lockdowns nach ein paar Tagen vielleicht wieder anfühlen wie die normalste Sache der Welt. Und vielleicht ist dieses Gefühl dann am Ende doch gar nicht so schlecht.