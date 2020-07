Seit dieser Woche tickt die Uhr am Rathaus Zeulenroda wieder. Ausgerechnet an der Seite zum Marktplatz hatte im März eine Sturmböe die Zeiger verbogen. Dadurch wurde auch das Uhrwerk beschädigt.

Rathausuhr in Zeulenroda tickt wieder

Seit dieser Woche steht die Uhr am Zeulenrodaer Rathaus, zur Marktseite hin, nicht mehr still. Im März hatte eine Sturmböe die Zeiger der Uhr verbogen. Das die Reparatur so lange gedauert hatte, hätte seinen Grund in der Corona-Krise.

Die Ersatzteile mussten aus Italien geliefert werden und auch die bauausführende Firma war Corona geschwächt. Nun muss noch eine Feinabstimmung zwischen Uhr und Glockenschlag erfolgen.