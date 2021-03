Die schönsten Winterbilder in Zeulenroda-Triebes gesucht

Von Außen am Fester hatten sich in der Nacht bei Minus 18 Grad bizarre Eiszapfen gebildet.

Bei dem strahlenden Sonnenschein momentan sind die die Tage mit schneebedeckten Wiesen und Feldern fast schon wieder vergessen. Trotz der frostigen Temperaturen waren viele Menschen unterwegs und haben die verzauberte Landschaft im Bild festgehalten.

Die schönsten Winterbilder aus der Region sucht nun die Touristinformation unter dem Motto: „Bezaubernder Winter in Zeulenroda-Triebes“ Das ist zugleich der Start eines Fotowettbewerbes. Den lobt die städtische Touristinformation gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Zeulenroda-Triebes und der Badewelt Waikiki aus.

Gesucht werden Motive, die die winterlichen Naturschönheiten, die jahreszeitliche Veränderungen in der Gemeinde, aber auch ganz persönlichen Eindrücke und Erlebnisse dieses Winters festhalten. Natürlich wird es auch Preise geben: So kann sich der Erstplatzierte auf einen wunderbaren Tag bei tropischer Temperatur in der Badewelt Waikiki zu zweit freuen.

Die schönsten Bild-Impressionen sollten bis zum 15. März an das Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer, Bleichenweg 30 in 07937 Zeulenroda-Triebes, geschickt werden. Es geht aber auch per E-Mail an tourismus@zeulenroda-triebes.de.

Zu den eingesandten Fotos gehört wegen des Datenschutzes die unterzeichnete CC0-Lizenz. Eine Vorlage der Lizenz befindet sich unter den Teilnahmebedingungen. Die Teilnahmebedingung kann auf der Homepage www.zeulenrodaer-meer.de unter der Rubrik Fotowettbewerb nachgelesen werden. Die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt Anfang April. Die Organisatoren freuen sich auf eine rege Teilnahme.