Die Suche nach dem Mount Everest von Zeulenroda-Triebes

Achtzig Mal hat Sebastian Spanner den Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,9 Prozent inzwischen schon bezwungen. Seit mehr als zehn Stunden sitzt er auf dem Sattel seines mattschwarzen Carbon-Rennrades. Sein Körper arbeitet am Limit. Mehr als 10.000 Kilokalorien wird er am Ziel verbraucht haben. In den kurzen Pausen – sechs mal zehn Minuten – muss es schnell gehen. Pinkeln, Wasserflaschen auffüllen und Energie tanken. „Meist stopfte ich mir am Ende der Pause noch eine Handvoll gesalzener Erdnüsse rein“, sagt er. Wird die Kraft reichen? Er fragt einen Streckenposten, auf welchem Platz er aktuell liegt. Dritter! Spätestens da ist klar: Er zieht es jetzt bis zum Ende durch. Letztlich reicht es bei der Rochlitzer „Everesting Challenge“ zum zweiten Platz. Nur drei Runde hinter dem Ersten.

Zieleinfahrt nach 14 Stunden auf dem Fahrrad

Nach 14 Stunden hat er den Berg 98 mal bewältigt. 11.280 Höhenmeter hat er zurück gelegt und sein Ziel übertroffen. Die magische Zahl liegt nämlich bei schon bei 8848 Metern. So hoch ist der für den Wettbewerb namensgebende Mount Everest – der höchste Berg der Erde. „Ein bisschen irre sein, muss man dafür schon“, sagt Sebastian Spanner mit einem verschmitzten Lächeln. Die Verrücktheit hat der 30-Jährige mit 61 Kilogramm Kampfgewicht im Blut. Es gibt eigentlich kaum eine Sportart, in der er noch nicht seine Grenzen ausgetestet hat. Kampfsport, Kraftsport, aber das Rad hat einen besonderen Platz in seinem verrückten Kopf. Dazu passt, dass er nebenbei auch noch Aufträge als Stuntman für Filme und Serien mit dem BMX-Rad annimmt. So ist er beispielsweise in einer Szene der Netflix-Serie „Wir sind die Welle“ zu sehen. „Auf dem Fahrrad kannst du das körperliche Potenzial des Menschen voll ausschöpfen“, sagt er.

Gescheitert am Bio-Seehotel und Hanka-Berg

Neben einer Portion Verrücktheit bedarf so eine virtuelle Fahrradtour auf den Mount Everest eine Menge Vorbereitung. „Meist trainiere ich jeden Tag zwei Stunden“, sagt er. Ernährung und Regeneration seien aber ebenso wichtig. Während der Vorbereitung auf die Challenge muss er zwei Fehlversuche einstecken. So peilt er die Everest-Höhenmeter erstmals im vergangenen Jahr am Berg beim Bio-Seehotel an. Nach neun Stunden und 88 Wiederholungen bricht er ab. „Der Berg war viel zu flach und ich hatte gerade mal 4700 Höhenmeter erreicht“, sagt er. Auch der Versuch am Berg von Loitsch scheitert. Diesmal startet er zu hastig und muss nach 5000 Höhenmetern abbrechen. Er versucht den Rekord der Lotto-Ladies Tour am Hanka-Berg zu brechen.

Der eigene Körper als Lieblingsgegner

Zehn Sekunden fehlen ihm bis heute noch. Aber Sebastian Spanner bleibt dran. Was ist das für ein Typ, der 14 Stunden einen Berg hoch und runter fährt? Ursprünglich kommt Sebastian

Seitdem er neun Jahre alt ist, begeistert Sebastian Spanner der Radsport. Foto: Norman Börner

Spanner aus der BMX-Szene. Im Jugendverein Römer und im Schieszhaus in Zeulenroda-Triebes fängt er schon mit neun Jahren an, BMX zu fahren. Erreicht auch schnell sportliche Erfolge und wird beispielsweise deutscher Vizemeister in der Amateurklasse. „Es geht mir dabei meist gar nicht darum, mich mit anderen Sportlern zu messen“, sagt er. Vielmehr sei der eigene Körper sein Lieblingsgegner. Irgendwann verkauft ihm ein Kumpel sein erstes Rennrad. Von da an, wurden diese Grenzen immer weiter gesteckt.

Klimmzug-Weltrekord soll fallen

An seinem nächsten Coup arbeitet er bereits. Im Mai will er Ultra-Ausdauer-Challenge teilnehmen. Er will versuchen, einen neuen Rekord im 24-Stunden-Klimmzug aufzustellen. 8000 Wiederholungen wäre dafür nötig. Seit zehn Monaten trainiert er dafür bereits. Mehr als 100.000 Klimmzüge hat er seitdem intus. Wenn alles nach Plan läuft, will er den Rekordversuch bei einer weiteren Veranstaltung wie dem diesjährigen Herbstfest im Jugendclub Römer präsentieren. Bis dahin werden noch unzählige Klimmzüge und steile Hänge auf dem Fahrrad dazukommen. „Für mich ist Ausdauersport wie bewegte Mediation“, sagt er. Eine Logik, die im Kopf eines Sportverrückten wahrscheinlich mehr Sinn ergibt, als für andere Menschen.