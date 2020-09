Diese Folgen hat die Septemberhitze in Zeulenroda-Triebes

Auch wenn die Temperaturen am Donnerstag erst mal etwas fallen sollen, zeigt der Trend in der kommenden Woche wieder nach oben. Erneut sollen Marken jenseits der 25 Grad erreicht werden. Wir wollten wissen, welche Auswirkungen der warme September bei uns in der Region hat. Ist die Herbst-Hitze gut für die Ernte der noch ausstehenden Feldfrüchte? Und wie steht die corona-gebeutelte Gastronomie zum verlängerten Sommer? Dazu müssen wir die Temperaturen aber erst einmal einordnen.