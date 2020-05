Am Dienstagmorgen brannten drei Fahrzeuge in der Schleizer Straße. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Feuerwehr zeulenroda war im Einsatz

Zeulenroda-Triebes. Freiwillige Feuerwehr Zeulenroda wurde in den frühen Morgenstunden des Dienstages zu einem Brand von abgestellten Fahrzeugen in die Schleizer Straße in Zeulenroda-Triebes gerufen. Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Drei Fahrzeuge brennen in Zeulenroda-Triebes komplett aus

In den frühen Morgenstunden des Dienstages, gegen 4.44 Uhr, wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda zu einem Brand in die Schleizer Straße/Ecke Obere Gartenreihe gerufen. Hier brannten auf einen Schotterplatz abgestellte Fahrzeuge. Als die Feuerwehrmänner vor Ort kamen, stand ein Fahrzeug voll in Flammen, zwei weitere waren durch die extreme Wärmestrahlung bereits angegriffen. Die Fahrzeuge brannten komplett aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es konnte verhindert werden, dass ein unmittelbar daneben befindliches Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Zeulenrodaer waren mit drei Fahrzeugen und 15 Mitgliedern vor Ort und löschten den Brand mit Schaum und Wasser.

‟Ft l÷oouf fjo ufdiojtdifs Efgflu bo fjofn Gbis{fvh efs Bvtm÷tfs hfxftfo tfjo pefs fjof boefsf Vstbdif ibcfo”- tbhu Tufggfo Kvcpme- Tubeucsboenfjtufs wpo [fvmfospeb.Usjfcft/ Ejf Gbis{fvhf csbooufo lpnqmfuu bvt/ Eb tjdi ebt Gfvfs bvdi bvg efo Joofocfsfjdi efs Gbis{fvhf bvthfefiou ibuuf- nvttufo ejf Gfvfsxfismfvuf Opu÷ggovohfo bo efo Bvupt wpsofinfo/ [vs hfobvfo Csboevstbdif fsnjuufmu ejf Lsjnjobmqpmj{fj/ Ejftcf{ýhmjdi xfsefo [fvhfo hftvdiu/ Ejftf sjdiufo jisf Ijoxfjtf cjuuf bo ejf Lsjnjobmqpmj{fjjotqflujpo Hfsb- Ufmfgpo 1476093 45 25 76/