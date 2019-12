Dritte Halle des Neubaus in Zeulenroda wird gedeckt und winterfest gemacht

Im September wurde bei der Firma Neuform Türenwerk in Zeulenroda für zwei des insgesamt drei Hallen umfassenden Neubaus Richtfest gefeiert. Mittlerweile bekommt auch die dritte neu errichtete Fertigungshalle ein Dach übergestülpt und soll noch in diesem Jahr winterfest gemacht werden.

Nicht etwa, dass dann die Arbeiten an dem Neubau eingestellt werden sollen. Die Arbeiten werden danach im Inneren fortgesetzt. Firmeninhaber Michael Glock jedenfalls ist zufrieden. Der anfängliche vierwöchige Bauverzug ist fast wieder aufgeholt. Die Baugründung, das Setzen von Stützpfeilern, sollte sich schwieriger erweisen, als gedacht. Doch mittlerweile gehören auch diese Probleme der Vergangenheit an.

Eine Brandmauer ist gezogen worden, der Betonfußboden ist aufgebracht und nun laufen die Arbeiten auf dem Dach. Mitarbeiter der Firma Holl Flachbau aus Hohenleuben sind hier im Einsatz, die Holzbinder kommen von der Firma Strab aus Hermsdorf. „Ich habe darauf geachtet, dass regionale Firmen hier zum Einsatz kommen“, so der Firmeninhaber.

Während an der 900 Quadratmeter großen Halle noch gewerkelt wird, ist bereits Leben in die beiden anderen neuen Hallen eingezogen. In der zweiten wird gerade die Sprinkleranlage installiert und in der ersten Halle wird schon längst gearbeitet. Lediglich die noch ganz neu aussehenden Holzleimbinder – jeder einzelne davon hat eine Länge von rund 30 Metern – verraten, dass auch hier ein Neubau erfolgte.

Fast zwei Millionen Euro investiert das ortsansässige Unternehmen für die Erweiterung am Standort Zeulenroda-Triebes. Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, dann stehen knapp 3000 Quadratmeter mehr dem Unternehmen zur Verfügung. Neben einer Integrierung in die Fertighalle, soll auch hier die Logistik Einzug halten. Riesige Regalsysteme sind bereits bestellt, so Michael Glock. Die ersten werden im nächsten Jahr montiert.

Notwendig wurde der Neu- und Anbau, weil schlichtweg der Platz nicht mehr ausreichte. Das Fertigteillager war überlastet, die Materialhalle und die Montagegruppe zu klein, der Platz für Endfertigung und Verpackung reichte nicht mehr aus. Grund dafür sei zum einen die gute Auftragslage, aber auch die veränderten Ansprüche der Auftraggeber, erläutert der Chef von rund 140 Angestellten.