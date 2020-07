Ein bisschen Freude in einer schweren Zeit

Katrin Mohrholz (links) strahlte über das viele Geld, das sie aus den Händen des Apotheken-Ehepaares Arndt und Katrin Fritzsche aus Zeulenroda-Triebes entgegennahm. Die leerten die Spendenbüchsen aus in ihren Geschäften und überreichten das Geld an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena.