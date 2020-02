Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein eingespieltes Team pinselt los

Auf dem langgezogene Holztisch liegen wild verteilt Holzstiele, Farbtuben, Pinsel und zahlreiche aufgespießte Eier. Was auf den ersten Blick wie ein unüberschaubares Chaos wirkt, hat aber durchaus System. An einem Nebentisch werden die Stiele mit einer Heißklebepistole an den Eierschalen befestigt. Es folgt die Grundierung. Rote, grüne und gelb bemalte Eier trocknen, bevor sie unter anderem bei Lilly landen. Die Achtjährige ist völlig vertieft in ihre Malerei. Marienkäfer, Blumen oder einen Obstkorb hat sie gepinselt. „Wenn mir nichts mehr einfällt, reichen auch mal bunte Punkte und Striche“, sagt sie.

Ein paar hundert gehen jedes Jahr zu Bruch

Denn Lillys kleine Kunstwerke werden später einmal Teil eines 5050 bunten Eier umfassenden Schmucks für den Stadtbrunnen sein. Die kleine Eierwerkstatt, die seit einigen Wochen jeden Montag in der Heimatstube stattfindet, arbeitet nämlich auf eine großes Ziel hin: Den schönsten Osterbrunnen der Region schaffen. „Natürlich müssen wir nicht alle Eier neu bemalen. Es hat sich über die Jahre ein Fundus angesammelt. Aber ein paar Hundert gehen jedes Jahr kaputt“, sagt Monika Stauch vom Kultur- und Heimatverein Auma. Seit gut 13 Jahren übernimmt der Verein, deshalb die jährliche Nachproduktion für die Ostertradition.

Die Schale vom Frühstücksei bleibt heil

Derweil betritt Ronald Steinhoff mit Nachschub den Raum. Eine ganze Kiste voller grauer Pappkartons mit ausgeblasenen Eiern hat er mitgebracht. Wenn es im Hause Steinhoff Eier gibt, dann werden diese nicht einfach aufgeschlagen, sondern fein säuberlich ausgeblasen und einsortiert. „Ich kann mich nicht erinnern, mal ein Ei zerschlagen zu haben“, sagt er. Sein größter Coup ist allerdings ein anderer. Mit der Bäckerei Röder in Auma hat er eine Abmachung. Wenn zum Karneval die Pfannkuchenzeit ansteht, dann nimmt er sich einen Tag Zeit und bläst weit über 300 Eier aus, die für die Pfannkuchen gebraucht werden. „Natürlich nicht mit dem Mund. Da gibt es ein spezielles Werkzeug für“, sagt er.

Das Engagement kann man den Eiermalern aus Auma wirklich nicht absprechen. Aber die Runde vermittelt nicht den Eindruck, als sei es eine lästige Pflichtaufgabe. Es wird gequatscht, selbst gebackener Kuchen serviert und immer wieder viel gelacht. „Beim Eierbemalen geht es um drei Sachen: Eier anpinseln, Kaffee trinken und den neusten Dorftratsch weitertragen, sagt Paul Scheibenpflug, Urgestein im Kultur- und Heimatverein.

Ehrgeiz und Authentizität

Aber auch wenn es locker zugeht. Ein gewisser Ehrgeiz ist ebenfalls vorhanden. „Im Gegensatz zu vielen anderen Brunnen in der Region, legen wir Wert darauf, mit echten Eierschalen zu arbeiten“, sagt Marion Schüler. Damit könne man punkten. Jahr für Jahr kommen die Reisebusse, die die schönsten Osterbrunnen im Land suchen. „Das macht einen stolz“, sagt Monika Stauch. Deswegen wird in Auma bis zum 30. März weiter jeden Montag, Lilly ihre Frühlingsbilder aufs Ei bringen. Ronald Steinhoff wird weiter kein Ei zerschlagen und Kuchen, Kaffee und Gerüchte werden weiter serviert.