Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein fantastisch lustiger Abend bei den Berg’schen Narren

Schrill, bunt, lustig, flott und ein bisschen verrückt, wirbelten die Narren des Berg’schen Carnevalsvereins (BCV) zu ihrer ersten Prunksitzung im Bergaer Klubhaus über das Parkett.

Nicht nur, dass stets zur ersten Prunksitzung der Elferrat von den weiblichen Narren gestellt wird, auch sonst zogen die Narren aus Berga alle Register und hatten damit wahrlich Erfolg. Denn die Stimmung war vom ersten Moment an prächtig, das närrische Publikum jubelte, klatschte und allesamt zogen vergnügt durch den Saal während ihrer Polonaise.

Das Motto: „Gelle Hee in alle Welt, lachen kostet doch kein Geld“, ließ jede Menge Spielraum für die Narren des BCV offen. So war es auch in diesem Jahr gedacht, schließlich feiern die Narren das 55. Jubiläum“, war zu hören vom Präsidenten Bernd Polster. Er übernahm die Moderation, war hautnah dabei und sprang sogar ein, als der Zauberkünstler verloren ging. „Ingo“, stand am Abend noch im Stau auf der Autobahn.

Alles halb so schlimm bei den Berg’schen Narren. Sie finden immer einen Ersatz und sehen alles nicht ganz so ernst. Schließlich ist Fasching, so das Narrenoberhaupt. So auch an diesem Abend. Die närrischen Damen vom Elferrat waren nur zehn Weiblichkeiten. „Eine feiert wohl goldene Hochzeit“, scherzte der Chef. Was soll es: Auch mit zehn Närrinnen waren die Aufgaben gut verteilt. Schließlich war da noch das Prinzenpaar, Miriam und Björn. Auch sie tanzten nicht nur im Walzer über das Parkett, sondern legten zudem einen flotten Discofox auf die Bühne. Dem Publikum jedenfalls gefiel es.

Die Zuschauerkulisse war mindestens ebenso bunt, wie die Darsteller. Die närrischen Gäste kamen alle in coolen Kostümen. Da waren die Clowns ebenso prächtig kunterbunt, wie eine Gruppe M&M weibliche Bonbons oder Schneemänner. Sie alle waren in ihre Traumrollen geschlüpft.

Während auf der Bühne junge und jung gebliebene Narren tanzten, sangen und das Publikum zu wahren Jubelausbrüchen begeisterte, gaben die Darsteller alles. Ganz gleich, ob die Prinzengarde, die Polizeigarde, die Teenies, die Knallerfrauen, die Kindertanzgruppe oder auch die Mitglieder des Elferrates – es war allen anzumerken, welchen Spaß sie selbst daran hatten, auf der Bühne zustehen und andere mit ihren Darbietungen zu begeistern. Da war der Draufgänger mit „Cordula Grün“ nur einer von vielen Höhepunkten im Programm in Berga. Ebenso die Teenies, die sich tanzend auf eine Zeitreise in zwei Jahrhunderten begaben, die Männer der Polizeigarde, die mit im Rhythmus klappernden Bierflaschen in den Saal einzogen und die Damen des Elferrates, die schon mal mit ihrem Luftpumpenkonzert den Auftritt der Vogtland Philharmonie in Berga ankündigten. Fakt ist, ganz gleich welche Darbietung es war, sie waren alle fantastisch lustig.

„Auch wenn nicht alles perfekt ist, wir sind stolz auf unseren Nachwuchs“, kündigte Bernd Polster die jüngsten Narren, die Kindertanzgruppe an. Er weiß, dass es dem Hüten eines Ameisenhaufens gleich kommt, die Kleinen alle unter einen Hut zu bringen und, dass das ganze Jahr über. Schließlich ist nach der Faschingssaison vor dem Trubel. Denn in Berga startet die kommende Saison gleich nach Beendigung der alten mit der Jahreshauptversammlung und den Ideen für das neue Motto.