Gerade in Zeiten von Bemühungen, der Umwelt Gutes zu tun, sollten doch so kleine Naturschönheiten wie der Dörtendorfer Steinbruch oder auch der Triebeser Steinbruch im Interesse aller erhalten werden, sagt der Zeulenrodaer Klaus Zipfel.

Wundschöne Fleckchen Erde gilt es zu erhalten

Seine Beobachten sagen aber leider etwas ganz anderes aus. Denn genau dieses Fleckchen Erde wird immer wieder durch wilde Müllablagerungen geschädigt. Seltene Vögel und Kriechtiere haben das 230.000 Quadratmeter große Gelände des Dörtendorfer Steinbruchs als Domizil und Brutstätte gewählt. 1,71 Kilometer Zaun umsäumt das Naturidyll, als Sicherheit für Schlangen, Lurche und Co. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die den Zaun zerschneiden, um das Grundstück für ihre Müllentsorgung zu missbrauchen. Oder sie laden den Müll vor dem Tor zur Einfahrt in den Steinbruch ab. Säckeweise und mehrere Kofferraumladungen voll hat Klaus Zipfel aus Zeulenroda schon wegräumen müssen. „Die Müllablagerungen nehmen zu“, sagt der Zeulenrodaer voller Abscheu. Dabei wäre es doch für die Leute viel einfacher, diesen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen, als mit ihren Fahrzeugen an den Zaun zu fahren, diesen zu zerschneiden, um ihren Müll dann umständlich hier abzulegen, so Zipfel.

Privatgrundstück ist mit Wildkameras bestückt

Zumal erschwerend hinzukommt, dass das Grundstück Privatgelände ist und rundherum mit Wildkameras gesichert ist. Die Kameras zeichnen alle Bewegungen auf, auch die der illegalen Müllentsorger werden aufgenommen. So war es eben auch schon möglich, diejenigen in Aktion zu erwischen und wie sich herausstellte, waren es Einheimische, so Zipfel. Alle diese Aufnahmen würde er an die entsprechenden Stellen weiterleiten und bringt er zur Anzeige. Schließlich sei es Hausfriedensbruch, betont er. Noch etwas kann der Zeulenrodaer nicht verstehen: In dem Zaun hat er Wildpfade angelegt. So dass auch das heimische Wild einen Zugang zum Gelände hat. Doch wie er berichtet, musste er auch schon von diesen Wildpfaden Tellereisen entfernen, die von Fremden aufgestellt wurden. Beobachtet habe er auch schon, dass Leute, die am unmittelbar in der Nachbarschaft gelegenen Triebeser Steinbruch Partys feiern, über den Zaun steigen und Flaschen und Müll entsorgen.

Für dem Zeulenrodaer ist es eine gute Sache, wenn ein entsprechendes Gebiet zum Naturschutzraum erklärt wird. Doch dieses Areal entsprechend der Regeln des Naturschutzes zu pflegen und zu erhalten, sei durch die Unvernunft einzelner sehr kompliziert und schwierig, sagt er.