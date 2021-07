Ein Ständchen in Zeulenroda zum OTZ-Geburtstag

Zeulenroda. Gute Gespräche, Akkordeonmusik und sogar Roland Kaiser zum Jubiläum.

Roland Kaiser am OTZ-Infomobil – das haben Redakteurin Heidi Henze und Redaktionsleiterin Katja Grieser am Donnerstagvormittag erlebt. Allerdings bekamen wir keine Schlager auf die Ohren, sondern ein gutes Gespräch. Der Förthener liest die Ostthüringer Zeitung, und zwar gleich doppelt. Er hat die Schleizer Ausgabe abonniert, weil er 20 Jahre in dieser Stadt gearbeitet hat. Bei den Nachbarn schaut er in die Zeulenrodaer Lokalausgabe und ist so, wie er sagt, bestens informiert.

Das Lokale interessiert am meisten

Ihre Ostthüringer Zeitung feiert 30. Geburtstag und deshalb begeben sich unsere Mitarbeiter mit dem Infomobil auf Tour durch die Region. Diesmal waren wir auf dem Tuchmarkt und haben uns gefreut, dass zahlreiche Leser die Gelegenheit genutzt haben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Für Renate Bär aus Zeulenroda gehört die Zeitung einfach dazu. „Wir müssen uns doch informieren, wissen, was los ist“, sagt sie. Vor allem die lokalen Nachrichten aus Zeulenroda und Umgebung interessieren sie.

Auch Roswitha Wirth schätzt es, dass sie dank ihrer Heimatzeitung einen allgemeinen Überblick über das aktuelle Geschehen bekommt. Dass sie manche Sachen, die die Zeulenrodaerin in ihrer OTZ liest, bereits aus dem Fernsehen kennt, stört sie kaum. Denn am wichtigsten ist ihr ohnehin das Lokale.

Blumen als Dank an Heidi Henze

„Natürlich habe ich meine Zeitung noch, das ist mir wichtig“, sagt Christa Hornke. Die Zeulenrodaerin ist den ganzen Tag allein zu Hause, deshalb freut sie sich über die Abwechslung, die ihr ihre Heimatzeitung bietet. Und zwar nicht nur mit Artikeln, sondern auch mit den Rätseln.

Renate Bergner hat in der Vergangenheit mehrfach die Lokalreporter um Hilfe gebeten, wenn sie ein Problem hatte. Wohl auch deshalb hatte sie für die langjährige Zeulenrodaer Redakteurin Heidi Henze Blumen dabei. „Weil Sie die ganzen Jahre für uns da war“, so Bergner, während sie der Journalistin den kleinen Strauß überreicht. Die Zeulenrodaerin hatte aber nicht nur für Henze, sondern fürs ganze OTZ-Team und die Leser ein spezielles Geschenk dabei. Renate Bergner holte kurzerhand ihr Akkordeon und unterhielt uns, auch mit ihrem Gesang.

„Das Lokale ist das Wichtigste für uns“, betont eine Aumaerin, die gemeinsam mit ihrem Mann zum OTZ-Stand gekommen war. Die Zeitung sei das Letzte, worauf sie verzichten würde. Sie bat allerdings darum, bei Kontakten immer auch eine Telefonnummer und nicht nur die Internetadressen anzugeben. „Wir haben es nämlich nicht so mit dem Internet“, gesteht sie.

Den Weißendorfer Ralf Zschäck stört es, wenn statt der genauen Ortsbezeichnung lediglich Zeulenroda-Triebes angegeben wird. Wenn sich ein Unfall im Ortsteil Bernsgrün ereignet, will er das auch so lesen. Und er ärgert sich über das Theater um die Seesternbühne und wünscht sich, dass die Verantwortlichen endlich einmal nachdenke.

Rechtschreib- und Grammatikfehler stören eine Zeulenrodaerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Hannelore Triller freut sich, dass die OTZ-Mitarbeiter mal wieder „ausgeschwärmt“ sind und sie bittet darum, einmal nachzuhaken, warum es an vielen Stellen in Zeulenroda „so unheimlich dreckig“ ist.

Ursula Pauly ist, nachdem ihr in einer Veranstaltung in Zeulenroda von OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch die Online-Angebote präsentiert wurden, auf den digitalen Zeitungskonsum umgestiegen. Dennoch ist sie froh, dass sie von einer Bekannten die gedruckte OTZ bekommt, denn sie sammelt seit Jahren wichtige Artikel aus ihrer Region. „Vor ein paar Jahren waren es schon über 30 Ordner, da können Sie sich vorstellen, wie es heute aussieht“, sagt sie schmunzelnd.