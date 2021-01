Eine besondere Spende im Gepäck der Langenwolschendorfer

Die beiden Feuerwehrmitglieder Alexander Wilhelm (links) und Mario Hoffmann von der Freiwilligen Feuerwehr Langenwolschendorf übergeben die Spende an Kerstin Pechmann, Pflegedienstleitung am Uniklinikum Jena.

Alljährlich gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Langenwolschendorf einen Stand der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Langenwolschendorf. Hier wurde stets ein Schätzspiel organisiert. Die Einnahmen daraus spendeten die Feuerwehrleute dann je zu einer Hälfte an die Neuropädiatrie am Uniklinikum in Jena und die eigene Jugendwehr im Ort. Doch nicht genug dessen, es werden auch zusätzlich Spenden gesammelt. Im vergangenen Jahr nun war coronabedingt alles anders. Ein Weihnachtsmarkt konnte nicht stattfinden, doch Spenden wurden durch die Langenwolschendorfer Feuerwehrmitglieder trotzdem gesammelt. Die Spendenbereitschaft der Bürger und ortsansässigen Firmen war dennoch ungebrochen. Deshalb sammelten sie trotz der widrigen Umstände kurzerhand Geld für den guten Zweck.

Geld kommt kleinen Patienten zugute

Schließlich ist das Geld dafür gedacht, den Aufenthalt der kleinsten Patienten auf der Neuropädiatrie (Entwicklung und Erkrankungen des Nervensystems) am Universitätsklinikum Jena (UKJ) etwas zu verbessern. So konnten nun Anfang Januar zwei Feuerwehrmitglieder, Alexander Wilhelm und Mario Hoffmann eine Spende in Höhe von 970 Euro übergeben. „Dank dieser Spende können sich unsere kleinsten neurologischen Patienten auf Station E330 schon bald über eine neue Musikanlage und viele CDs mit Musik, Hörbüchern und bestimmt auch der ein oder anderen Feuerwehr-Geschichte freuen. Wir sind gerührt von so viel Engagement und Ideenreichtum und bedanken uns bei allen, die diese Spende möglich gemacht haben“, sagt Kerstin Pechmann, Pflegeleitung am Universitätsklinikum Jena.