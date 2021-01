Langenwetzendorf Neben Amtsinhaber Kai Dittmann (CDU) plant Olaf Ebert bei der Wahl am 21.Februar in Langenwetzendorf anzutreten

Einzelbewerber will in Langenwetzendorf als Bürgermeister kandidieren

In der Gemeinde Langenwetzendorf wird am 21. Februar ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Kai Dittmann (CDU) wurde am Montag nach eigenen Angaben vom Ortsverband seiner Partei als Kandidat nominiert. Derzeit zeichnet sich ab, dass es im Gegensatz zur Wahl im Jahr 2015 einen Gegenkandidaten geben wird. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich dabei um Olaf Ebert. Der Polizeibeamte wurde im vergangenen Jahr in den Gemeinderat gewählt und vertritt dort die Wählergruppe Alternative für Deutschland (AfD)/Bürger für Langenwetzendorf.

Eine wirkliche Wahl haben

Bei der Bürgermeisterwahl will er nach eigenen Angaben als Einzelbewerber antreten. Dafür benötigt er unter anderen 80 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern der Gemeinde. Am 19. Januar entscheidet der Wahlausschuss, ob er als Kandidat zugelassen wird. Ebert ist zuversichtlich. „Der Zuspruch ist da. Ich habe bereits die doppelte Menge an Unterschriften zusammen“, sagt er. Anschließend wird geprüft, ob diese Personen wahlberechtigt sind und in der Gemeinde wohnen. Dittmann sagt, er nehme eine mögliche Herausforderung sportlich. „Sollte meine Bewerbung bestätigt werden, werden die Menschen diesmal eine wirkliche Wahl haben“, so Ebert.